تفاصيل مطالب كولر لتدعيم صفوف الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية

استقرت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي الاهلى علي قرار تأجيل أي أمور بشأن اللاعبين المعارين بناءاعلي رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لنهاية الموسم الجاري.

وجاء القرار بعد الجلسة التي جمعت اللجنة مع خالد بيبو مدير الكرة لترتيب استعدادات الجهازالفني لمباراة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا ومباريات الفريق في الدوري.

وكشف مصدر مسئول أن كولر في تقريره الفني لتدعيم الفريق بصفقات جديدة وتحديد الراحلين وضع ملف حسم مصير المعارين إلي نهاية الموسم ووضع في أولوياته المراكز التي حددها في قائمة الموسم الجديد.

وأضاف المصدر أن المدير الفني طلب ضم ثنائي في خط الدفاع ووفي وسط الملعب وعلي الأطراف وفي الهجوم مع عدم الاستعجال في أي صفقة لحين دراستها من كل الجوانب الفنية والبدنية.

وأشار المصدر إلي كولر حدد موقفه في رحيل أكثر من لاعب في الميركاتو الصيفي المقبل وجاء كل من محمود متولي وخالد عبدالفتاح والفرنسي أنتوني موديست والموافقة علي إعارة أكثرمن لاعب الشباب أمثال مصطفي مخلوف وحازم جمال ومعتز محمد من أجل اكتساب الخبرات المطلوبة.

مران الأهلي| الفريق يستأنف تدريباته استعدادًا للإسماعيلي

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استأنف تدريباته مساء أمس على ملعب التتش استعدادًا ‏لمباراة الإسماعيلي المقرر لها غدًا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ20 لبطولة ‏الدوري الممتاز.‏

بدأ المران بالجري بإجراء عمليات الإحماء ثم خوض فقرة بدنية أعقبها تنفيذ الجوانب ‏الخططية خلال تدريبات الكرة.‏

وعقد مارسيل كولر المدير الفني، جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران لمواصلة ‏التحضير لمباراة الإسماعيلي.‏

كما حرص المدير الفني على الحديث مع ياسر إبراهيم مدافع الفريق قبل مشاركته في ‏التدريبات الجماعية للإطمئنان على حالته، بعدما أكد الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز ‏الطبي جاهزية اللاعب طبيًّا للمشاركة مع الفريق في التدريبات عقب تعافيه من إصابة بمزق ‏في العضلة الخلفية.‏

وخاض الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف ‏تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

واستأنف الأهلي تدريباته بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق أمس ‏للتخلص من حالة الإجهاد بسبب توالي المباريات.‏

وبدأ الأهلي استعداداته لمباراة الإسماعيلي بعدما حسم تأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا ‏بالفوز على مازيمبي بثلاثة أهداف نظيفة في القاهرة، فيما كانت مباراة الذهاب بالكونغو قد ‏انتهت بالتعادل السلبي في نصف نهائي البطولة.