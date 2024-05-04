الأهلي والزمالك وجهًا لوجه في نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات

يلتقي فريقا الأهلي والزمالك في الثامنة مساء اليوم السبت، بصالة عبدالله الفيصل، في المباراة النهائية في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات .

ويسعى الأهلي لاستعادة اللقب الإفريقي وتحقيق الرباعية هذا الموسم بعد فوزه بالدوري وكأس مصر وكأس السوبر المصري، وفي المقابل يسعى الزمالك للمحافظة على اللقب الإفريقي والتأهل لبطولة العالم وتعويض خسارة البطولات المحلية الثلاث.

الأهلي والزمالك في النهائي بجدارة

الأهلي والزمالك قدما عروضا قوية وصعدا للنهائي بجدارة حيث تصدرفريق الأهلي بقيادة إبراهيم فخر الدين المجموعة الأولى في الدور الأول بالفوز على ناصرية شبيبة بجاية الجزائري والسجون الكيني بنتيجة واحدة 3- صفر ثم فاز بنفس النتيجة في دور الـ16 على سان دينيس من جزر رينيون وفي الدور ربع النهائي فاز على مصنع الكحول الإثوبي 3- صفر ثم فاز في نصف النهائي على خطوط الأنابيب الكيني3-1 وكانت نتائج الأشواط 25-15 و19-25 و25-18و25-13.

الأهلي فاز على الأنابيب الكيني في نصف النهائي

وتصدرفريق الزمالك بقيادة أحمد فتحي المجموعة الثانية في الدور الأول بالفوز على مصنع الكحول الوطني الإثيوبي وأسيك الإيفواري بنتيجة واحدة 3- صفر وعلي مشعل بلدية بجاية الجزائري 3-1 ثم فاز في دور ال16 على سوكوسيم السنغالي 3- صفر وفي الدور ربع النهائي على مايو كاني الكاميروني 3- صفر وفي الدور نصف النهائي فاز على البنك التجاري الكيني 3-1 وكانت نتائج الأشواط 25-22 و12-25 و25 -11 و25 – 21.

ويتكون الجهاز الفني لفريق الزمالك من أحمد فتحي مديراً فنياً أحمد مصطفي رئيساً للجهاز وأشرف عبد العال مدربا وبلال وتوت مخططاً للأحمال وعبد الرحمن إبراهيم محللا تقنيا وسمية ناجح أخصائية العلاج الطبيعي وهبة حسنين إداريا.

وتضم قائمة فريق الزمالك حامل اللقب في البطولة الإفريقية 14 لاعبة وهن: مريم متولي وندى مرجان وميلكا لوبيسكا دا سيلفا وفريدة هشام ومايا ممدوح وسابين عابد وياسمين نوح ونوران أحمد ودانا شوقي وهنا المصري وداليا المرشدي، وأيسل نديم ونورا إيهاب ومريم مصطفى.