أحمد عبدالقادر يغلق ملف الرحيل عن الأهلى

أغلق أحمد عبدالقادر، لاعب الفريق الأول بنادي الأهلي ملف الرحيل نهاية الموسم الحالي، لخوض تجربة الاحتراف الخارجي بعد عودته إلى حسابات الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر الذي بدأ مجددًا الاعتماد عليه محليًا وإفريقيًا.

وكشف مصدر مسئول أن اللاعب أخطر وكيل أعماله بتأجيل أي عروض خاصة برحيله بعد مشاركته مع الفريق وإزالة الخلافات بينه وبين السويسري مارسيل كولر.

وأضاف المصدر أن اللاعب كان على أعتاب الرحيل إلى الدوري التركي في الميركاتو الشتوي، لكن تمسك إدارة الكرة ببقائه ورفض رحيله أسهم في عودته من جديد والتألق مع الفريق مؤخرًا.

وأشار المصدر إلى أن أحمد عبدالقادر أكد رغبته في الاستمرار مع الفريق بعد الصلح مع "كولر" وموافقته على فتح ملف تمديد عقده مع الفريق وإضافة موسمين بخلاف الموسم المقبل.

تفاصيل إصابة أحمد عبدالقادر

من جانبه، قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إن أحمد عبدالقادر تعرض لألم في العضلة الخلفية لم يستكمل بسببه مباراة الإسماعيلي التي أقيمت مساء أمس الأربعاء، على ستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدوري.

وأوضح "جاب الله" أن "عبدالقادر" اشتكى من آلام بسيطة في العضلة الخلفية أثناء الشوط الأول وسوف يخضع لفحص طبي غدًا لتحديد حجم الإصابة.

كان الفريق الأول بنادي الأهلي قد فاز على الإسماعيلي بنتيجة ٢-١ في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز.

تقدم بيرسي تاو بالهدف الأول في الدقيقة 33 بتسديدة خدعت الحارس وعانقت الشباك، وأضاف إمام عاشور الهدف الثاني في الدقيقة 56، فيما سجل الإسماعيلي هدفه الوحيد من ركلة جزاء في الشوط الثاني عن طريق عبدالرحمن مجدي.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده للنقطة 24 وتجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 19.

ويستعد الفريق الأول بنادي الأهلي لمواجهة نظيره الجونة السبت المقبل، ضمن مبارياته في الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها في السابعة مساء على استاد القاهرة الدولي.