الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كولر يضع خطة لمواجهة ضغط المباريات ويختار قائمة مباراة الجونة اليوم

مران الأهلي
مران الأهلي

يختتم الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش قبل الدخول لمعسكر مغلق استعداداً لمواجهة الجونة غداً السبت ضمن مبارياته من الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدوري علي ستاد القاهرة الدولي.

ويختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني قائمة الفريق التي ستدخل اللقاء وتشهد عودة أليو ديانج وياسر إبراهيم بعد إعلان جاهزيتهما للمشاركة بينما يغيب رامي ربيعة للإيقاف بسبب تراكم الإنذارات ومحمد الشناوي وحمزة علاء حارسي المرمى للإصابة وفحص طبي أخير لتحديد موقف الثنائي أحمد عبدالقادر ومحمد هاني بعد إصابتهما في لقاء الإسماعيلي الأخير والذي انتهى بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم في برج العرب بينما ما يزال يفرض الغموض نفسه على موقف محمد أفشة بعد قرار مارسيل كولر المدير الفنى، بإبعاده عن مواجهة الإسماعيلي رغم جاهزيته الفنية والبدنية.

ورغم أن أفشة اعتذر للجهاز الفني، عن اعتراضه لعدم مشاركته في مواجهة مازيمبي والدفع بإمام عاشور العائد من الإصابة  ولكن سوف يبقى موقفه معلقاً طبقاً لوجهة نظر كولر الذي يرى أنه قد تجاوز وتدخل في بعض الأمور التي لا تخصه.

عقد كولرجلسة مع الجهاز المعاون له من أجل وضع استراتجية التعامل مع ضغط المباريات المحلية قبل الدفاع عن اللقب الأفريقي المرتقب أمام الترجي التونسي يوم 18 مايو الجاري.

واتفق المعد البدني بالتنسيق مع الدكتور أحمد جاب الله في حضور  كولر على تخصيص برنامج استشفائي للاعبين في ظل خوض 4 مباريات في أقل من 12 يوما خلال الفترة الحالية بالدوري قبل التوجه إلى تونس لمواجهة الترجي بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا .

كولر يستقر على تطبيق سياسة التدوير 

واستقر كولر على تطبيق سياسة التدوير في بعض المراكز مثل الظهير الأيسر والأيمن وحراسة المرمى ووسط الملعب خاصة بعد تماثل معظم اللاعبين الأساسيين للشفاء.

وعاد الفريق للتدريبات أمس دون راحة عقب مواجهة الإسماعيلى وخاض اللاعبون مرانا خفيفا قبل أن الدخول في معسكر مغلق اليوم استعداداً لمواجهة الجونة غدا السبت ضمن مباريات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري.

وحرص كولر على عقد جلسة خاصة مع محمود كهربا والسولية والشحات بعد أن لاحظ عليهم علامات الحزن نتيجة عدم الدفع بهم فى المباريات الأخيرة بشكل أساسى، وجلوسهم على دكة البدلاء.

الاهلى مختار التتش الجونة كولر رامى ربيعة كهربا والسولية

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