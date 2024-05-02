محمد عبدالمنعم يحتفل بمباراته رقم 100 على هامش مران الأهلى

احتفل محمد عبدالمنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي بمباراته رقم 100 مع المارد الأحمر على هامش مران الفريق اليوم الذي أقيم على ملعب مختار التتش.

وأكمل عبد المنعم مباراته رقم 100 مع الفريق الأحمر خلال مباراة الأهلي والإسماعيلي الأخيرة في الدوري الممتاز التي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم، على ملعب مختار التتش، استعدادًا ‏لمباراة الجونة المقرر لها مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث ‏عن مباراة الجونة المقبلة.‏

وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا أمس في مباراة الإسماعيلي تدريبات استشفائية ‏للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.‏

واستكمل باقي اللاعبين المران الذي اشتمل على جزء بدني وتنفيذ الجوانب الفنية ‏والخططية في الجزء المخصص لتدريبات الكرة.‏

وحقق الأهلي الفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت أمس ‏على استاد برج العرب، ورفع الفريق رصيده إلى 24 نقطة.‏

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قرعة كأس مصر تضع الأهلي في مواجهة الألومنيوم والزمالك مع بروكسي

على صعيد آخر، أجرى مسئولو اتحاد الكرة، الخميس، قرعة دور الـ32 لبطولة كأس مصر، فى حضور مندوبى الأندية بمقر الجبلاية.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي لنظيره الألومنيوم، وكذلك الزمالك لنظيره بروكسي في إطار مباريات دور الـ32 للبطولة.



ومن المقرر أن يتم الإعلان عن مواعيد مباريات دور الـ32 للمسابقة يوم الإثنين المقبل وفقا لما أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم.



وجاءت القرعة كالتالي:



الأهلي والألومنيوم



الزمالك وبروكسي



فاركو والواسطى



البنك الأهلي وبتروچت



المصري وجمهورية شبين



بيراميدز ونادي النصر القاهري



الاتحاد السكندري وأبوقير للأسمدة



المقاولون العرب والترسانة



البلدية والجونة



الإسماعيلي ونادي القناة



طلائع الجيش وبورفؤاد



سموحة ولافيينا



فيوتشر وبترول أسيوط



إنبي والنجوم



سيراميكا ومكادي



زد والداخلية.