الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأهلي يطلب ردًا عاجلًا من اتحاد الكرة لتصعيد أزمة مخالفة اللوائح

الأهلي
الأهلي

أرسل النادي الأهلي، ظهر اليوم خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه ردًّا نهائيًّا وعاجلًا لاستكمال الإجراءات قبل التصعيد أمام الجهات الدولية المختصة، بشأن مخالفة لوائح الاتحادين المصري والدولي، من جانب محمد الشيبي لاعب بيراميدز باللجوء للمحاكم المدنية «كل التقدير لدورها»، وقيامه برفع دعوى قضائية ضد لاعب الأهلي حسين الشحات.

وقال الأهلي، في كتابه إنه سبق وقام بمخاطبة اتحاد الكرة مرات عديدة لتطبيق اللوائح. الأولى في 7/12/2023، وتلقى النادي حينذاك ردًّا من الاتحاد في 4/1/2024 يؤكد فيه على أن لاعب المنافس «بالفعل» خالف لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم، ولائحة «فيفا».

وأن الجهة المنوطة بالنظر في «الواقعة» التي جاءت ضمن أحداث اللقاء وفقًا لتقرير مراقب المباراة هي لجنة المسابقات التي قامت بدورها وعاقبت حسين الشحات بالإيقاف مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه، وتمت إحالة اللاعب الشيبي للجنة الانضباط بذات التاريخ لاتخاذ قرار بشأن المخالفة، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وكان مصدر داخل اتحاد الكرة، قد كشف عن تواصل الأهلي مع مسئولى الجبلاية خلال الساعات الماضية، بشأن الاستفسار عن نتيجة التحقيقات مع "الشيبى" خلال الجلسة التى حضرها اللاعب أمام لجنة الانضباط يوم الأحد الماضى.

وشدد المصدر على أن مسئولى الأهلى اشترطوا ضرورة إيقاف محمد الشيبى، كورقة ضغط على اللاعب من جانب الجبلاية، لحين سحب شكواه ضد حسين الشحات فى القضاء المدنى.

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلى استندت فى طلبها لاتحاد الكرة، إلى المادة 38 من لائحة النظام الأساسي التى تمنع أي لاعب من اللجوء للقضاء المدنى فى أمور تخص السلوك الرياضى فى الملاعب.

ولجأ محمد الشيبى للقضاء المدنى ضد حسين الشحات الذى اعتدى عليه وصفعه على وجهه فى مباراة سابقة للأهلى وبيراميدز التى أقيمت على ستاد الدفاع الجوى فى الدورى الممتاز.

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الاهلى اتحاد الكرة محمد الشيبي بيراميدز بيان الأهلي

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