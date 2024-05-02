الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الجونة

مران الأهلي
مران الأهلي

أدى الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي، تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمباراة الجونة المقرر لها مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث ‏عن مباراة الجونة المقبلة.‏

وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا أمس في مباراة الإسماعيلي تدريبات استشفائية ‏للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.‏

واستكمل باقي اللاعبين المران الذي اشتمل على جزء بدني وتنفيذ الجوانب الفنية ‏والخططية في الجزء المخصص لتدريبات الكرة.‏

وحقق الأهلي الفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت أمس ‏على استاد برج العرب، ورفع الفريق رصيده إلى 24 نقطة.‏

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نتائج قرعة دور الـ32 من كأس مصر

وجاءت نتائج قرعة دور الـ32 من كأس مصر لموسم 2023/ 2024، على النحو التالي:

- الأهلي ضد الألومنيوم

- فاركو ضد الواسطى

- البنك الأهلي ضد بتروجت

- المصري البورسعيدي ضد جمهورية شبين

- بيراميدز ضد النصر القاهري

- الاتحاد السكندري ضد أبوقير للأسمدة

- المقاولون العرب ضد الترسانة

- البلدية ضد الجونة

طريق الأهلي حتى المباراة النهائية لكأس مصر

في حال تخطي الأهلي عقبة الألومنيوم، سيواجه الفائز من مباراة فاركو والواسطي.

وفي حال الوصول إلى ربع النهائي سوياجه المتأهل من مباراتي البنك الأهلي أمام بتروجت‘ والمصري البورسعيدي ضد جمهورية شبين.

وإذا تأهل الأهلي إلى نصف النهائي، سيواجه المتأهل من مباريات (بيراميدز والنصر) و(الاتحاد السكندري ضد أبو قير للأسمدة)، و(المقاولون ضد الترسانة) و(بلدية المحلة أمام الجونة).

وفي النهائي، سيواجه المتأهل من (الزمالك ضد بروكسي)، (طلائع الجيش ضد بور فؤاد)، (الإسماعيلي أمام القناة)، (سموحة ولافيينا)، و(إنبي ضد النجوم) و(فيوتشر مع بترول أسيوط) و(سيراميكا كليوباترا ومكادي) و(زد والداخلية).

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