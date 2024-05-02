الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأشعة تثبت إصابة عبد القادر بشد في العضلة الخلفية

أحمد عبد القادر
أحمد عبد القادر

قال د.أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأشعة التي أجراها أحمد عبد القادر، لاعب الفريق أثبتت تعرضه لشد في العضلة الخلفية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة، لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية.

وتعرض عبد القادر لإصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الإسماعيلي، التي أقيمت أمس على استاد برج العرب، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

كان طبيب الأهلي، أكد أن عبدالقادر تعرض لألم في العضلة الخلفية لم يستكمل بسببه مباراة الإسماعيلي التي أقيمت مساء أمس، على ستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدوري.

وأوضح جاب الله أن "عبدالقادر" اشتكى من آلام بسيطة في العضلة الخلفية أثناء الشوط الأول وسوف يخضع لفحص طبي غدًا لتحديد حجم الإصابة.

وحقق الأهلي الفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، ورفع الفريق رصيده إلى 24 نقطة.

ويستعد الأهلي لمباراة الجونة المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري.

قرعة كأس مصر تضع الأهلي في مواجهة الألومنيوم والزمالك مع بروكسي

على صعيد آخر أجرى مسئولو اتحاد الكرة، اليوم الخميس، قرعة دور الـ32 لبطولة كأس مصر، فى حضور مندوبى الأندية بمقر الجبلاية، اليوم الخميس.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي لنظيره الألومنيوم، وكذلك الزمالك لنظيره بروكسي في إطار مباريات دور الـ32 للبطولة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن مواعيد مباريات دور الـ32 للمسابقة يوم الإثنين المقبل وفقا لما أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم.

وجاءت القرعة كالتالي:

الأهلي والألومنيوم

الزمالك وبروكسي

فاركو والواسطى

البنك الأهلي وبتروچت

المصري وجمهورية شبين

بيراميدز ونادي النصر القاهري

الاتحاد السكندري وأبوقير للأسمدة

المقاولون العرب والترسانة

البلدية والجونة

الإسماعيلي ونادي القناة

طلائع الجيش وبورفؤاد

سموحة ولافيينا

فيوتشر وبترول أسيوط

إنبي والنجوم

سيراميكا ومكادي

زد والداخلية

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