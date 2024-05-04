السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ساكا وهافيرتز يقودان هجوم أرسنال أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

أرسنال
أرسنال

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة بورنموث في بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة أرسنال ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

ويستضيف فريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد النني، نظيره بورنموث، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، في الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية.

 

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تشكيل أرسنال الرسمي استعدادًا لمواجهة بورنموث

وجاء تشكيل أرسنال الرسمي استعدادًا لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بينجامين وايت - ويليام ساليبا - جابرييل - كايهيرو تومياسو.

خط وسط الملعب: ديكلان رايس - توماس بارتي - مارتين أوديجارد.

وفي خط الهجوم: بوكايو ساكا - لياندرو تروسارد - كاي هافيرتز.

ويجلس على مقاعد بدلاء أرسنال كلًا من:

آيرون رامسديل - أولكسندر زينتشينكو - بيوتر كيور - جورجينيو - فييرا - إيميل سميث رو - جابرييل مارتينيلي - جابرييل جيسوس - إيدي نيكيتاه

 

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

ستُذاع مباراة أرسنال ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، الناقل الحصري في الشرق الأوسط لمنافسات المسابقة، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1 

 

ترتيب أرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق أرسنال حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 80 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط.

بينما يتواجد فريق بورنموث حاليًا في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة.

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