السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ريال مدريد يبحث عن الاحتفال بلقب الدورى الإسبانى أمام قادش

ريال مدريد
ريال مدريد

يبحث نادي ريال مدريد عن حسم لقب الدوري الإسباني "الليجا" لصالحه للمرة السادسة والثلاثين بشكل رسمي، عندما يواجه ضيفه قادش على ملعب "سانتياجو برنابيو" في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين للمسابقة.

ريال مدريد يواجه قادش في مباراة التتويج بلقب الليجا

ويحتاج ريال مدريد، بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لتحقيق 4 نقاط من مبارياته المتبقية لحسم اللقب بشكل رسمي، والبداية ستكون من مواجهة قادش، التي قد تكون مفتاحًا لحسمه مسألة التتويج الليلة، وهو ما يأمله اللاعبون والنادي.

ومن المتوقع أن يعود الحارس البلجيكي تيبو كورتوا للمشاركة مع ريال مدريد بعد غيابه منذ بداية الموسم للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، حيث عوضه زميله الأوكراني أندري لونين في مركز حراسة المرمى.

ويرغب لاعبو ريال مدريد في الانتصار على قادش، ومن ثم الانتظار في ملعب "سانتياجو برنابيو" لمعرفة نتيجة مباراة منافسهم برشلونة صاحب المركز الثاني أمام جيرونا، الذي يأتي ثالثًا، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، فأي تعثر لـ"البارسا" يعني تتويج رفاق جود بيلينجهام باللقب بشكل رسمي لهذا الموسم 2023/ 2024.

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أنشيلوتي يكشف قائمة ريال مدريد لمباراة قادش في الدوري الإسباني

ترتيب ريال مدريد وقادش في الدوري الإسباني

ويحتل ريال مدريد المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 84 نقطة، فيما يتواجد برشلونة ثانيًا برصيد 73 نقطة، متفوقًا على جيرونا صاحب المركز الثالث برصيد 71 نقطة.

بينما يتواجد فريق قادش حاليًا في المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 26 نقطة، ويواجه خطر الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

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