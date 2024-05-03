أنشيلوتي يكشف قائمة ريال مدريد لمباراة قادش في الدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد، اليوم الجمعة، قائمة الفريق لمواجهة ضيفه قادش، في الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليجا” موسم 2023-2024.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ضيفه قادش، غدًا السبت، في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، في ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وقادش في الدوري الإسباني

وتُنقل مباراة ريال مدريد وقادش الدوري الإسباني، على قناة beIN Sports 31 HD.

قائمة ريال مدريد لمباراة قادش

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: داني كارفاخال – ناتشو فيرنانديز – لوكاس فاسكيز – فران جارسيا – إيدير ميليتاو – أنطونيو روديجر – فيرلاند ميندي

خط الوسط: جود بيلينجهام – توني كروس – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – فيدي فالفيردي- أوريلين تشواميني – داني سيبايوس – أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - براهيم دياز - خوسيلو ماتو – رودريجو جوس

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد مرور 33 جولة، برصيد 84 نقطة، بفارق 11 نقطة عن ملاحقه وغريمه التقليدي فريق برشلونة، حيث يحتاج 4 نقاط فقط من أجل حسم اللقب لصالحه.

وقد يُتوج ريال مدريد بطلًا لبطولة الدوري الإسباني للمرة السادسة والثلاثين في تاريخه، حال فوزه على قادش، وتعثر برشلونة أمام جيرونا، في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء السبت.

وكان ريال مدريد قد تعادل مع بايرن ميونخ بهدفين لمثلهما، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد نظيره بايرن ميونخ، يوم الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.