الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أنشيلوتي يكشف قائمة ريال مدريد لمباراة قادش في الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد، اليوم الجمعة، قائمة الفريق لمواجهة ضيفه  قادش، في الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليجا” موسم 2023-2024.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ضيفه قادش، غدًا السبت، في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، في ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وقادش في الدوري الإسباني 

وتُنقل مباراة ريال مدريد وقادش الدوري الإسباني، على قناة beIN Sports 31 HD.

قائمة ريال مدريد لمباراة قادش

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا –  أندري لونين – كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: داني كارفاخال – ناتشو فيرنانديز – لوكاس فاسكيز – فران جارسيا – إيدير ميليتاو – أنطونيو روديجر – فيرلاند ميندي

خط الوسط: جود بيلينجهام –  توني كروس – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – فيدي فالفيردي- أوريلين تشواميني – داني سيبايوس – أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - براهيم دياز - خوسيلو ماتو – رودريجو جوس

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد مرور 33 جولة، برصيد 84 نقطة، بفارق 11 نقطة عن ملاحقه وغريمه التقليدي فريق برشلونة، حيث يحتاج 4 نقاط فقط من أجل حسم اللقب لصالحه.

وقد يُتوج ريال مدريد بطلًا لبطولة الدوري الإسباني للمرة السادسة والثلاثين في تاريخه، حال فوزه على قادش، وتعثر برشلونة أمام جيرونا، في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء السبت.

وكان ريال مدريد قد تعادل مع بايرن ميونخ بهدفين لمثلهما، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد نظيره بايرن ميونخ، يوم الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

كارلو أنشيلوتي ريال مدريد قادش الدوري الاسباني قائمة ريال مدريد فينيسيوس جونيور

مواد متعلقة

رسميًا.. ماركو رويس يعلن رحيله عن بوروسيا دورتموند

"ضاعت صفقة الزمالك".. عجمان الإماراتى يجدد عقد وليد أزارو حتى 2026

يورجن كلوب يكشف: هل تم حل الخلاف مع محمد صلاح؟

أسطورة ليفربول السابق عن محمد صلاح: أكثر لاعب أنانى شاهدته فى حياتى

شيكابالا يغيب عن الزمالك فى نهائى الكونفيدرالية وغموض موقف شلبى والزنارى

بوروسيا دورتموند يهزم باريس سان جيرمان بهدف فى دورى أبطال أوروبا

النصر يُقصي "خليج شريف" ويتأهل لنهائي كأس خادم الحرمين

تشكيل بوروسيا دورتموند لمباراة باريس سان جيرمان فى دورى أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

"رمى نفسه من الرابع".. زوج يضبط زوجته مع عشيقها فى وضع مخل بالوراق

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

أول تحرك من محافظ البحر الأحمر بعد "الإعلان الخادش" بالغردقة

يورجن كلوب يكشف: هل تم حل الخلاف مع محمد صلاح؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

لواء. محسن الفحام

أسبوع الأعياد

خالد حريب

بعث المبادرة العربية من جديد

محمد عبدالعزيز

بطولة "سيد البلد".. زعيم الثغر

محمد الراعي

التحكيم وسلوكيات اللاعبين سبب تراجع مستوى الأهلى والزمالك

حسن الهتهوتى يكتب: لـ«سيناء» رب يحميها

د. محمد عفيفي

نجيب محفوظ فى أبوظبى

صور

الأقباط يحيون ذكرى الجمعة العظيمة

فرحة هدف فوز الزمالك على البنك الأهلى

إقبال كبير على مهرجان التمور بوزارة الزراعة

محطة تل أبيب

المزيد

قلق أوروبى من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الوجود المسيحى فى الأراضى الفلسطينية

الصحة العالمية: خطتنا لتغطية التوغل الإسرائيلى فى رفح الفلسطينية لن تمنع الكارثة

الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض هدفًا جويًا فى الجليل الأعلى