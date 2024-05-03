الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

"ضاعت صفقة الزمالك".. عجمان الإماراتى يجدد عقد وليد أزارو حتى 2026

وليد أزارو
وليد أزارو

أعلن نادي عجمان الإماراتي، اليوم الجمعة، عن تجديد عقد مهاجمه الدولي المغربي وليد أزارو بشكل رسمي.

وكان أزارو قد انضم إلى عجمان عام 2022 قادمًا من الاتفاق، بعقد كان من المفترض أن ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأكد النادي الإماراتي في فيديو نشره عبر حسابهم الخاص على موقع “إكس”، أكدوا خلاله أن أزارو الذي يكمل عامه التاسع والعشرين الشهر المقبل، قد جدد عقده مع الفريق حتى صيف 2026.

كانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى احتمالية انتقال أزارو إلى نادي الزمالك والعودة لـ مصر من جديد، إلا أن المهاجم المغربي فضل الاستمرار في الإمارات.

وكان أزارو قد انتقل إلى النادي الأهلي في عام 2017 قادمًا من الدفاع الجديدي المغربي، قبل أن يرحل إلى الاتفاق بعد ذلك بحوالي 3 أعوام على سبيل الإعارة في البداية، ومن ثم بيعه بشكل نهائي.

أرقام وليد أزارو مع عجمان الإماراتي

واستطاع أزارو تسجيل 11 هدفًا مع عجمان هذا الموسم في مختلف المسابقات، إضافة لصناعته هدفا آخر لزملائه، وإجمالا خاض مع الفريق الإماراتي الذي انضم إليه في 31 يناير 2022، 60 مباراة، وسجل 29 هدفا وقدم 18 تمريرة حاسمة لزملائه.

ماذا قدم وليد أزراو مع الأهلي؟

وسبق وخاض أزارو 89 مباراة مع فريق الأهلي، ونجح خلالها في تسجيل 41 هدفا وصناعة 16 آخرين.

وتوج مع المارد الأحمر بلقب الدوري المصري مرتين موسمي 2017/2018 و 2018/2019، ودوري أبطال أفريقيا 2019/2020 وكأس السوبر الأفريقي مرة واحدة 2017/2018، وفاز بلقب هداف الدوري المصري موسم 2017/2018 برصيد 18 هدفا.

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