مواعيد مباريات اليوم السبت 4-5-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة أرسنال ضد بورنموث، ومباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، بجانب مباراة ريال مدريد ضد قادش في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مباراة الأهلي ضد الجونة في دوري نايل.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

جاء مواعيد مباريات اليوم في دوري نايل "الدوري المصري" والقنوات الناقلة كما يلي:-

- مباراة فاركو ضد الإسماعيلي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD

- مباراة الداخلية ضد سيراميكا كليوباترا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 2 HD

- مباراة الأهلي ضد الجونة: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة أرسنال ضد بورنموث: في الساعة الثانية والنصف ظهرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة برينتفورد ضد فولهام: في تمام الساعة الخامسة مساءً.

- مباراة بيرنلي ضد نيوكاسل يونايتد: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة شيفيلد يونايتد ضد نوتينجهام فورست: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN SPORTS XTRA 1

- مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة ريال سوسييداد ضد لاس بالماس: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4

- مباراة ريال مدريد ضد قادش: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة جيرونا ضد برشلونة: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة ريال مايوركا ضد أتلتيكو مدريد: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- مباراة مونزا ضد لاتسيو: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة ساسولو ضد إنتر ميلان: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

- مباراة بروسيا دورتموند ضد أوجسبورج: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة beIN SPORTS XTRA 2

- مباراة فولفسبورج ضد دارمشتات 98: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة فيردر بريمن ضد بروسيا مونشنجلادباخ: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة beIN SPORTS XTRA 3

- مباراة شتوتجارت ضد بايرن ميونخ: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5

- مباراة كولن ضد فرايبورج: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

- مباراة لوهافر ضد ستراسبورج: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 9

- مباراة موناكو ضد كليرمون فوت 63: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4

- مباراة ميتز ضد رين: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4

- مباراة ستاد بريست ضد نانت: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

- مباراة الشباب ضد الرائد: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة SSC HD

- مباراة الطائي ضد الخليج: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة 2 SSC HD

- مباراة النصر ضد الوحدة: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC HD

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الجونة في دوري نايل

يخوض فريق الأهلي الأول، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، مواجهة قوية أمام منافسه الجونة، اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات بطولة دوري نايل.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سموحة في دوري نايل

يستعد فريق الزمالك الأول، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة نظيره سموحة، غدًا الأحد، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات بطولة دوري نايل.

اقرأ أيضا

أرسنال يستضيف بورنموث.. ومانشستر سيتي يواجه وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي