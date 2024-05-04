بركلة جزاء مثيرة للجدل.. أرسنال يتقدم بهدف أمام بورنموث فى البريميرليج

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة أرسنال ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي، بتقدم الجانرز بهدف نظيف، سجله بوكايو ساكا من ركلة جزاء.

ويستضيف فريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد النني، نظيره بورنموث، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

وانطلقت مباراة أرسنال ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، في الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية.

أرسنال يتقدم بهدف ساكا أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

بدأت أحداث المباراة بتمرير الكرة بين اللاعبين في محاولة لتسجيل هدف مبكر، بنسبة استحواذ لأرسنال بلغت 53%.

وفي الدقيقة السادسة، شهدت تمريرة وركلة عرضية من بوكايو ساكا، لاعب أرسنال، في محاولة لهز شباك بورنموث، ولكن جاءت خارج المرمى، أعقبها تمريرة عرضية أخرى من مارتن أوديجارد، ليُشكل لاعبو أرسنال تهديدًا قويًا في الدقائق الأولى من اللقاء.

وفي الدقيقة التاسعة فقد لاعبو أرسنال، ليتدخل الحارس ديفيد رايا، ويُعيد الكرة إلى زملائه من جديد، في محاولة للاستحواذ على الكرة، وبعد مرور دقيقة واحدة، أوقف الحكم اللقاء بسبب تدخل قوي من قِبل ريان كريستي، لاعب بورنموث، ليتعرض بوكايو ساكا للإصابة.

وفي الدقيقة 13، توقف اللعب مجددًا بسبب إصابة كاي هافيرتز؛ بسبب تدخل من ريان كريستي أيضًا، قبل أن يتمكّن هافيرتز من استكمال المباراة بشكل طبيعي.

ولكن تم إيقاف المباراة لمدة دقيقة واحدة، من أجل تكريم الطفل دانيال، أحد مشجعي أرسنال، الذي قُتِل بطريقة وحشية في الأسبوع الماضي. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وبعد مرور ربع ساعة، ما يزال التعادل السلبي يسيّطر على أحداث اللقاء، وسط استحواذ كبير من لاعبي أرسنال على الكرة.

وفي الدقيقة 20، حصل أليكس سكوت، لاعب بورنموث، على بطاقة صفراء، بعد تدخل قوي منه ضد لياندرو تروسارد، لاعب أرسنال.

وفي الدقيقة 24، جاءت تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح أرسنال عن طريق توماس بارتي مرت أعلى العارضة، وبعد مرور ثلاث دقائق، جاءت تصويبة أخرى من بارتي، ولكن تصدى لها حارس مرمى بورنموث بنجاح.

يواصل لاعبو أرسنال الضغط لمحاولة هز سباك الخِصم، ولكن حدث تسلل على كاي هافرتز نتيجة لتمركز خاطىء خلف دفاع بورنموث، وفي الدقيقة 37، جاءت تسديدة قوية من ديكلان رايس، عقب تمريرة من مارتن أوديجارد، قبل أن تمر بجوار القائم وتخرج من أرض الملعب، في تهديد قوي لمرمى بورنموث.

وفي الدقيقة 44، حصل فريق أرسنال على ركلة جزاء، مشكوك في صحتها، بعد تدخل من حارس بورنموث على كاي هافيرتز، ليُسجل بوكايو ساكا هدف أرسنال الأول في الدقيقة 45 من زمن اللقاء.

ترتيب أرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي

وقبل انتهاء المباراة، يتصدر فريق أرسنال حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 80 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط.

بينما يتواجد فريق بورنموث حاليًا في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة.