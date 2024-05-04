أرسنال يحافظ على صدارة الدوري الإنجليزي ويمطر شباك بورنموث بثلاثية

انتهت مباراة أرسنال ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي، بفوز فريق أرسنال بثلاثية دون رد، سجلهم بوكايو ساكا ولياندرو تروسارد وديكلان رايس.

والتقى فريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد النني، نظيره بورنموث، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

وأقيمت مباراة أرسنال ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، في الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية.

وكان فريق أرسنال، بقيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، قد تقدم بهدف نظيف سجله بوكايو ساكا من ركلة جزاء مثيرة للجدل في الشوط الأول من اللقاء. لمطالعة التفاصيل من هنا.

أرسنال يتقدم بثلاثية ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

بدأت أحداث الشوط الثاني من اللقاء، بتمرير الكرة بين اللاعبين في محاولة لتسجيل هدف آخر لأرسنال، أو إدراك التعادل لصالح بورنموث.

وفي الدقيقة 48، جاءت كرة عرضية داخل نطقة الجزاء لصالح بورنموث عن طريق لاعبه ريان كريستي، قبل أن تخرج من أرض الملعب.

وفي الدقيقة 58، جاءت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح أرسنال من ركلة ركنية عن طريق ديكلان رايس شتتها الدفاع بنجاح.

محاولة جديدة لصالح بورنموث بعد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق كوليفرت لكنها مرت بجوار المرمى، في الدقيقة 61 من زمن اللقاء.

وفي الدقيقة 70، تمكّن لياندرو تروسارد من تسجيل الهدف الثاني لفريق أرسنال، بأسيست من ديكلان رايس.

وبعد مرور ثلاث دقائق، جاء هدف لصالح بورنموث، ولكن لم يتم احتسابه نظرًا لأنه جاء من تسلل بعد الرجوع إلى تقنية VAR، وبعد محاولات من اللاعبين، جاءت تسديدة قوية من مارتن أوديجارد، ولكنها مرّت بجانب المرمى.

وفي الدقيقة 80، تسلل على كاي هافيرتز، أعقبها خروج لياندرو تروسارد، ليحل محله جابرييل مارتينيلي، وبعد ثلاث دقائق، حصل آدم سميث، لاعب بورنموث على بطاقة صفراء، بعد تدخل قوي ضد هافيرتز.

وفي الدقيقة 84، قرر أرتيتا خروج بوكايو ساكا ليحل محله جابرييل خيسوس، وسط تصفيق وترحيب كبير من جماهير أرسنال.

وفي الدقيقة 90+7، سجل ديكلان رايس الهدف الثالث لأرسنال، بأسيست من جابرييل خيسوس.

ترتيب أرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي

وعقب انتهاء المباراة، يتصدر فريق أرسنال حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 83 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب الوصافة برصيد 79 نقطة، أي بفارق أربع نقاط.

بينما يتواجد فريق بورنموث حاليًا في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة.