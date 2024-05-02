أسماء مغربى لـ"الدستور": "ابدأ" تعمل فى جميع قطاعات الصناعة

قالت الدكتورة أسماء محمد مغربي، نائب قطاع الصناعة بمبادرة "ابدأ"، إن المبادرة جاءت كحل استراتيجي من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحلحلة مشكلة البيروقراطية وتسهيل التعامل بين المستثمر والجهات الحكومية.

وأشارت "مغربي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن مبادرة "ابدأ" تتلقى طلبات المستثمرين عبر موقعها الإلكتروني، لافتة إلى وصول الطلبات إلى 2000 طلب.

وتابعت: "قدمنا الدعم الفعلي لجزء كبير، وجارٍ العمل على الباقي، وعلى محور آخر، فأهم ما نقدمه للمستثمر هو الإنجاز في عامل الوقت الذي ينعكس عليه بالتشغيل والإنتاج المبكر، وبالتالي تحقيق أرباح"، موضحًا: "نعمل في جميع القطاعات الصناعية المصانع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة من أمثلة (الإلكترونيات - الصناعات الطبية -الهندسية - الكيميائية، وأنه تم توطين صناعة خام السيليكون والتكييفات المركزية والطلمبات".

انطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لشباب البرنامج الرئاسي بربط مبادرة "حياة كريمة"، بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري، بما يضمن استدامة المبادرة، حيث انطلقت في 29 أكتوبر 2022 كمبادرة تعمل بشكل أساسي على دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة.

محور دعم الصناعة

هو المحور المختص بدعم المصنعين من خلال تذليل العقبات كافة، التي تواجه أصحاب المصانع، كتسهيل إجراءات مثل: الحصول على التراخيص المختلفة، وتقنين الأوضاع، وذلك بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية بالدولة كجهاز "تنمية المشروعات"، و"مجلس الوزراء"، وهيئة التنمية الصناعية وغيرها.



ويتم تقديم الطلبات والشكاوى من خلال الموقع الرسمي للمبادرة، ومن ثَم يتم فرزها وتصنيفها طبقًا لنوع المشكلة، والجهات المعنية بالحل، وتم تلقي حوالي 2000 طلب دعم لمصانع قائمة بين مصانع متعثرة وطلبات لتسهيل الإجراءات للمستثمرين للتوسع وزيادة خطوط الإنتاج.