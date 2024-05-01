"أبوقير للأسمدة" تحقق 14 مليار جنيه إيرادات خلال 9 أشهر

أظهرت المؤشرات المالية لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية عن التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، تحقيق إيرادات نشاط تجاوزت 14 مليار جنيه مقابل 17.3 مليار جنيه بالفترة المثيلة من العام السابق.

14 مليار جنيه إيرادات

وسجل صافي الربح بعد الضريبة نحو 12.14 مليار جنيه مقابل 12.54 مليار جنيه بالفترة المثيلة من العام السابق، ويرجع الانخفاض في صافي الربح بعد الضريبة للأسباب التالية:

- انخفاض قيمة المبيعات نتيجة انخفاض متوسطات أسعار التصدير.

- زيادة تكلفة مستلزمات التشغيل نتيجة للزيادات السعرية وتغيرات سعر صرف الجنية مقابل الدولار.

قيمة مضافة للاقتصاد القومي

يذكر أن شركة أبوقير للأسمدة تعتبر من الشركات الرائدة في مجالها وتسهم في تحقيق النمو لصناعة الأسمدة المحلية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

كما تعد شركة أبوقير للأسمدة رابع أكبر شركة مدرجة بالمؤشر الثلاثيني للبورصة المصرية من حيث القيمة السوقية التي بلغت نحو 81.5 مليار جنيه في ختام جلسة تداول 29 أبريل الماضي.

أبوقير للمغذيات الزراعية

كان وزير البترول قد شهد توقيع مذكرة تفاهم في يناير الماضي، بين شركة أبوقير للمغذيات الزراعية ومجموعة ABB العالمية وشركة MPS لحلول البنية التحتية المستدامة وشركة بتروجت، وتهدف هذه الاتفاقية تهدف لتزويد مشروع شركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية بالهيدروجين الأخضر والكهرباء المتجددة، اللذين يستخدمان في إنتاج الأمونيا الخضراء، وهي المكون الأساسي لإنتاج سماد نترات الأمونيوم المبرغلة بطاقة إنتاجية تبلغ 2400 طن يوميًا.

وتعد مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين شركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية وشركائها خطوة استراتيجية تعكس التزام الشركة بمواكبة الاتجاهات العالمية نحو تقليل الأثر البيئي، خاصة تخفيض الانبعاثات الكربونية.

بديل للغاز الطبيعي

تأتي هذه الاتفاقية في إطار السياسة الوطنية لمصر التي ترمي إلى تحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030، مستفيدة من الطاقة المتجددة كبديل للغاز الطبيعي لتعزيز الاستدامة البيئية وتنويع مصادر الطاقة في البلاد.

تظهر المبادرة الوعي بالموارد الوفيرة للطاقة المتجددة في مصر، مثل الشمس والرياح، التي تمكن البلاد من تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر.