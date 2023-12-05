الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"أبوقير للأسمدة" تُشارك في تحالف حكومي لإنتاج الأمونيا باستثمارات 1.2 مليار دولار

ابو قير للاسمدة
ابو قير للاسمدة

أكدت شركة أبو قير للأسمدة التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، أنه جار عمل دراسات لتحويل مشروع شركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية إلى مشروع أخضر؛ وذلك من خلال عقد لتوريد الهيدروجين الأخضر لإنتاج الأمونيا الخضراء ونترات النشادر.

أقير للأسمدة تشارك في تحالف حكومي لإنتاج الأمونيا

وأوضحت أبوقير، في بيان، اليوم الثلاثاء، ردًا على استفسارات البورصة حول سعي تحالف حكومي لاستثمار 1.2 مليار دولار لإنتاج الأمونيا من الهيدروجين، أنه جرى توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية China Energy International Group؛ لإمكانية تغذية مشروع شمال أبوقير للمغذيات الزراعية بالهيدروجين الأخضر كمادة خام بدلًا من الغاز الطبيعي.

وأشارت إلى أنها تُساهم بنسبة 45% في مشروع شركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية، فيما تبلغ حصة هيئة البترول 45% والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات 10%.

ولفتت إلى أن استفسارات البورصة تخص الشركة العالمية للميثانول ومشتقاته والتي تساهم فيها شركة أبوقير للأسمدة بنسبة 35% إلى جانب شركة حلوان الأسمدة بنسبة 35% وشركة الأهلي كابيتال القابضة بنسبة 30%.

حققت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، صافي ربح بلغ 2.017 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 2.77 مليار جنيه ربح خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

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ابو قير للأسمدة لإنتاج الأمونيا الهيدروجين شمال أبوقير للمغذيات الزراعية تحالف حكومي

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