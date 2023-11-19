الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مؤهلات عليا.. التفاصيل الكاملة لوظائف شركة أبو قير للأسمدة

ابو قير للاسمدة
ابو قير للاسمدة

تعلن شركة أبو قير للأسمدة، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عن وظائف شاغرة لديها وتوفر فرص عمل لحملة المؤهلات العليا في المجالات التالية:

مهندس تشغيل:

1 - تخصص هندسة كيميائية أو هندسة اللحام والغاز والبتروكيماويات.

مهندس صيانة ميكانيكية:

 2 - تخصص في ميكانيكا (قوى/إنتاج) أو كهروميكانيكا أو ميكاترونيكا.

3. مهندس كهرباء:

   - تخصص في كهرباء قوية أو كهروميكانيكا.

  4 - مهندس أجهزة: 

تخصص في كهرباء الاتصالات والحاسبات.

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الشروط الواجب توافرها للتقديم للوظائف

- الخريجين من كليات الهندسة والعلوم يجب أن يكونوا من جامعات محددة (الإسكندرية /القاهرة /عين شمس/الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري).

- الخريجين من كليات العلوم يجب أن يكونوا من جامعات محددة (الإسكندرية / القاهرة / عين شمس).

- الخريجين من كليات الحاسبات يجب أن يكونوا من جامعات محددة (الإسكندرية / القاهرة / عين شمس / الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري).

- يجب أن يكون المتقدم خريج دفعة 2017 أو بعد ذلك.

- التقدير العام لا يقل عن جيد.

- السن لا يزيد عن 28 عامًا في وقت نشر الإعلان.

- المقيمون في محافظتي الإسكندرية والبحيرة.

شروط إضافية:

- العمل بنظام الورديات المتغيرة لمدة 12 ساعة.

- يجب أن يكون المتقدم قد أنهى خدمته العسكرية أو الإعفاء منها نهائي.

يرجى من الراغبين في التقديم الالتزام بالشروط المذكورة أعلاه.

يتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للشركه من خلال الرابط التالي

للتقديم للوظائف (اضغط هنا) على هذا الرابط:

في موعد اقصاه 30/11/2023

ولن يلتفت للطلبات السابق تقديمها قبل ذلك الإعلان أو التي تقدم باليد أو ترد بعد هذا الميعاد

ابو قير للأسمدة وظائف حملة المؤهلات العليا البترول فرص عمل

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