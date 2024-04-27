10 معلومات حول مصنع السويس لمشتقات الميثانول بميناء دمياط

في ظل التطورات الكبيرة التي تشهدها صناعة البتروكيماويات في مصر، يبرز مشروع مصنع السويس لمشتقات الميثانول بميناء دمياط كمعلم بارز في هذه الصناعة.

مصر لاعب رئيسي في سوق البتروكيماويات العالمية

ويأتي هذا المشروع كجزء من خطة طموحة لتعزيز القدرات الإنتاجية وتقديم حلول مستدامة للتحديات الاقتصادية والبيئية الراهنة، حيث أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال جولة تفقدية قام بها الأحد الماضي، على الأهمية الاستراتيجية للمشروع ودوره في تحقيق التكامل الصناعي ودعم الصناعات التحويلية المختلفة، حيث أن هذا المشروع لا يعزز فقط مكانة مصر كلاعب رئيسي في سوق البتروكيماويات العالمية، بل يسهم أيضًا في توفير فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي المحلي.

وتنشر «الدستور» أبرز 10 معلومات عن مشروع مشتقات الميثانول بدمياط.

1- الزيارة التفقدية:

قام المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الأحد الماضي، بتفقد الأعمال الإنشائية لمصنع السويس لمشتقات الميثانول، مؤكدًا على أهمية الإسراع بإنجاز هذا المشروع.

2- الأهمية الاستراتيجية:

يُعتبر المشروع جزءًا من الخطة الاستراتيجية لتطوير الصناعة البتروكيماوية المصرية حتى عام 2040، ويسهم في دعم الصناعات الأساسية مثل صناعة اللدائن والإنشاءات.

3-المنتجات الرئيسية:

المصنع مخطط لإنتاج مشتقات متعددة من الميثانول، بما في ذلك الفورمالدهيد وراتنجات اليوريا فورمالدهيد، لاستخدامها في صناعات مثل الأثاث والخرسانة.

4- الطاقة الإنتاجية:

يُقدر إنتاج المصنع بحوالي 140 ألف طن سنويًا، مما يعزز القدرة التنافسية لمصر في السوق العالمية للبتروكيماويات.

5- المواد الخام الرئيسية:

يعتمد المشروع على مادة الميثانول المنتجة بشركة ميثانكس مصر، ومادة اليوريا من شركة موبكو، إضافة إلى مواد أخرى مثل الصودا الكاوية وحمض الكبريتيك.

6- التكلفة الاستثمارية:

المشروع يُقام بتكلفة تقديرية تبلغ حوالي 120 مليون دولار، وقد تمكنت الإدارة من الحفاظ على هذه التكلفة دون زيادة رغم التحديات الاقتصادية.

7- الشركاء والمساهمون:

يضم المشروع مجموعة من الشركاء الرئيسيين مثل الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، بنك الاستثمار القومي، وشركات التأمين المصرية، بالإضافة إلى اكتتاب عام.

8- التقنيات والعقود:

تم التعاقد مع شركة جونسون ماثي السويدية لتقديم التكنولوجيا وتنفيذ التصميمات الهندسية للوحدات الإنتاجية، بالإضافة إلى تعاقدات مع شركات محلية لباقي الأعمال الإنشائية.

9- التحديات والحلول:

الشركة نجحت في تحقيق وفورات مالية تقدر بـ650 مليون جنيه بفضل الهندسة القيمية والمفاوضات الناجحة مع المقاولين والموردين.

10- التكامل الصناعي والإنجازات:

المشروع يعد نموذجًا للتكامل بين شركات البتروكيماويات الحكومية والخاصة، وقد تم تصنيع ووصول العديد من المعدات والخزانات الرئيسية، مع تقديم الدعم من هيئة ميناء دمياط لسرعة تنفيذ المرافق اللازمة.