الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

هيئة الاستشعار من البُعد توقع بروتوكول تعاون مع شركة البتروكيماويات المصرية

هيئة الاستشعار من
هيئة الاستشعار من البُعد

وقعت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء بروتوكول تعاون مع شركة البتروكيماويات المصرية، وذلك علي هامش معرض EGYPES 2024 الذي أقيم في الفترة من 19 – 21 فبراير 2024 تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويعُد بمثابة منصة لاستكشاف أحدث اتجاهات الصناعة وتعزيز التقدم الإقليمي والتركيز على موضوع "قيادة تحول الطاقة والأمن وإزالة الكربون"، حيث يجتمع قادة الصناعة والخبراء وأصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم معًا؛ لتشكيل مستقبل مُستدام لمشهد الطاقة، بدءًا من مناقشة أحدث التقنيات حتى إقامة شراكات استراتيجية.

وقع بروتوكول التعاون، الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، والسيد أحمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة البتروكيماويات المصرية.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى توجيه خبرات وإمكانات الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وشركة البتروكيماويات المصرية؛ لتحقيق مُتطلبات وأولويات خطط الجانبين في كل المجالات العلمية، بالإضافة إلى وضع استراتيجية للنهوض بالشركة خلال المرحلة المقبلة، والاستفادة من الجانب البحثي والتقني، الذي تقوم به الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء.

وتشمل مجالات التعاون بين الجانبين، القيام بالدراسات الجيوتقنية السطحية والتحت سطحية وأعمال الرفع المساحي للأراضي والعقارات والمباني المملوكة للشركة، وتحديد الإحداثيات الخاصة بها وربطها مع إحداثيات جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى الكشف عن الخطوط ومسارات أنابيب البترول والغاز وخط الإيثيلين باستخدام تقنيات الاستشعار من البُعد الحديثة وتحديد الأعماق ومدى التعديات الواقعة على الخطوط، فضلًا عن الكشف عن مسارات كابلات كهرباء الجهد المتوسط والعالي وسريان التيار الكهربائي بها، وتحديد أماكن التشبع بالمواد البترولية ومصادر التسرب المُحتملة، وإدارة المخاطر البيئية، وعمل دراسات تقييم الأثر البيئي، بالإضافة إلى بناء القدرات الفنية والتقنية وإقامة الندوات العلمية وورش العمل المشتركة لزيادة الوعي البيئي.

txt

التعليم العالى تطلق مُبادرة لرفع وعى "مُنتسبي الوزارة" بأهمية الأمن السيبراني وحماية البيانات والشبكات

txt

وزيرا التعليم العالى والتربية والتعليم يبحثان سُبل التعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

جدير بالذكر أن توقيع بروتوكول التعاون يعُد تأكيدًا على أهمية التعاون والتنسيق في مجال تنفيذ المشروعات والدراسات البحثية والبيئية والتطبيقات الفنية، خاصة أن شركة البتروكيماويات المصرية ترغب في استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والمتوافرة لدى الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، في تنفيذ المشروعات القومية البحثية والتطبيقية التي تهدف إلى الاستخدام الأمثل والمُستدام للثروة البترولية، ورصد ومعالجة المخاطر البيئية والطبيعية حولها، ذلك من خلال قيام الهيئة بالعمل كمُستشار علمي للشركة، وتنفيذ الدراسات والمشروعات البحثية والاستشارات البيئية والتدريب، مستخدمة في ذلك أحدث التكنولوجيات العلمية والبحثية وتطبيقاتها التي تمتلكها الهيئة.

حضر توقيع البروتوكول، الدكتور سامح بكر الكفراوي أستاذ ورئيس قسم علوم البحار بالهيئة، والمهندس ماجد الفحام مدير عام مكافحة الحريق بشركة البتروكيماويات المصرية.

الهيئة القومية للاستشعار مستقبل م ستدام لمشهد الطاقة أحدث التقنيات التقدم الإقليمي قيادة تحول الطاقة إزالة الكربون

الأكثر قراءة

قرار عاجل من وزير التموين بخصوص نقل وتداول السلع

طبيب الإنسانية.. مَن هو الدكتور هانى الناظر؟

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

وفاة الدكتور هانى الناظر

عاجل| "فتحوا النار على المستوطنين".. التفاصيل الكاملة لهجوم "معاليه أدوميم" شرقى القدس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

وائل لطفي

ضد إسرائيل

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"رويترز": زيارة هنية للقاهرة إشارة قوية بأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة مستمرة

الصين لـ"العدل الدولية": الشعب الفلسطيني يكافح من أجل تقرير مصيره

الاحتلال يكثف غاراته على خان يونس ورفح فى اليوم الـ139 من عدوانه على غزة