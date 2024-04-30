خطوات بسيطة لمعرفة فاتورة الغاز المنزلي وتسجيل القراءات في بتروتريد

الكثير من الأشخاص يلجأون إلى استخدام محرك البحث "جوجل" للبحث عن كيفية الاستعلام فاتورة الغاز المنزلي خلال شهر أبريل 2024، وكذلك الخطوات اللازمة لتسجيل قراءات عداد الغاز عبر موقع شركة بتروتريد.

الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي

ويمكن العثور على معلومات شاملة ودقيقة على موقع "الدستور"، تُساعد المستخدمين في فهم خدمات الغاز المقدمة من شركة بتروتريد

قراءة عداد الغاز

مع التطورات التكنولوجية المستمرة، أصبح بإمكان المستهلكين إدارة استهلاكهم للغاز الطبيعي بفعالية أكبر، ويمكنهم متابعة استهلاكهم اليومي وإدخال قراءات العدادات بأنفسهم باستخدام التطبيقات الذكية والمواقع الإلكترونية التي تقدمها شركات توزيع الغاز.

آخر موعد لسداد فاتورة الغاز

وأفادت شركة بتروتريد التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، بأنها قد حددت الفترة من يوم 1 إلى 27 من كل شهر كموعد للعملاء للاطلاع على فواتير الغاز الطبيعي واستعراض طرق الدفع المتاحة.

كما طورت شركة بتروتريد أيضاً رابطًا إلكترونيًا يتيح للعملاء الوصول السريع إلى حساباتهم لمراجعة الفواتير واختيار طرق الدفع، للدخول إلى الرابط (اضغط هنا).

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز

لمعرفة تفاصيل فاتورة الغاز المنزلي وإدخال قراءات عداد الغاز، يرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. افتح متصفح جوجل من جهازك أو الموبايل وانتقل إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لـشركة بتروتريد.

2. ثم قم بالدخول إلى حسابك باستخدام بيانات الدخول الخاصة بك، أو قم بإنشاء حساب جديد ان كنت لا تملك حساباً، بتعبئة البيانات اللازمة مثل الاسم والبريد الإلكتروني.

3. اذهب إلى قسم الاستعلام عن فواتير وأدخل المعلومات اللازمة كرقم العقار ورقم الشقة والمنطقة ورقم عداد الغاز أو الحساب لعرض تفاصيل فاتورتك.

4. لتسجيل قراءة عدادك، انتقل إلى قسم تسجيل القراءات، أدخل رقم العداد والقراءة الموجودة عليه، وتأكد من صحة القراءة لضمان فوترة صحيحة.

5. بعد إدخال القراءة، قم بمراجعة البيانات وتأكيد التسجيل.

6. استكشف خيارات الدفع المتعددة المقدمة من بتروتريد، بما في ذلك الدفع الإلكتروني عبر منصات مثل فوري وأمان، أو عبر التطبيق الرسمي لبتروتريد، أو تطبيقات البنوك، أو بشكل مباشر في البنوك المصرية.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك بسهولة مراقبة وإدارة استهلاكك للغاز الطبيعي.