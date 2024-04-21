غزل المحلة يرفع شعار لابديل عن الفوز أمام راية وبروكسي يستضيف بتروجت

يستضيف غزل المحلة فريق راية ويحل بتروجت ضيفا على بروكسي في الثالثة والنصف عصر اليوم في الأسبوع السابع لمجموعة الصعود بمسابقة دوري المحترفين.

في ملعبه يرفع غزل المحلة الثاني برصيد 45 نقطة بقيادة أحمد عيد عبد الملك شعار لابديل عن الفوز أمام فريق راية التاسع برصيد 35 نقطة بقيادة محمد حليم.

وحقق غزل المحلة انتصارين في المرحلة النهائية على طنطا والقناة وتعادل أربع مرات مع وادي دجلة والسكة الحديد وبتروجت وحرس الحدود ولابديل أمامه سوى الفوز والوصول للنقطة 38 والاحتفاظ بالمركز الثاني .

قائمة غزل المحلة لمباراة راية

أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لفريق غزل المحلة اختار 24 لاعبا في قائمة المباراة وهم : عمرو شعبان ومحمود الحضري وأحمد فوزي وعمرو الجزار ومحمد نبيه ومحمود مسعد وبسام وليد وعبد الرحيم عموري ويحيى زكريا ومحمد الكومي ومحمد حجازي ومحمود عبد العزيز وشيكو محارب وإسلام مجدي وخالد الإخميمي وأحمد رفعت ريفو وأحمد مجدي ومحمد جابروتشارلز باسي وأسامة خليل وكريم أشرف وعبد الرحمن عاطف وعبده يحيى ورجب مارو.

وقد شهدت القائمة غياب أحمد طارق للإصابة، وأحمد كاستيلو للإيقاف وأحمد سالم لأسباب فنية.

في المقابل يخوض راية مبارياته الثلاث المتبقية كتحصيل حاصل بعدما فقد الأمل في المنافسة على أحد المراكز الثلاثة الأولى.

محمد حليم المدير الفني لفريق راية اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم : إسلام طارق وحسام حسبو وعظيمة ومحمد الفقي وأحمد عبدالرحمن وأحمد عادل وعبدالرحمن زين وأحمد حسين ومحمد خالد وأحمد سالم صافي وناصر الفار وأبوبكر سيلا وحسام عبدالواحد وكريم رأفت ومحمود علاء ورامز زيدان وعمرو مصطفى وعمرو جمعة وغريب ياسر وطه نادي.

مباراة تحصيل حاصب بين بروكسي وبتروجت

وتعتبر مباراة بروكسي وبتروجت تحصيل حاصل بعدما حسم بتروجت صعوده للدوري الممتاز وابتعد بروكسي عن المنافسة .

وحقق بتروجت بقيادة السيد عيد ثلاثة انتصارات في المرحلة النهائية على طنطا والقناة وراية وتعادل ثلاث مرات مع حرس الحدود ولافيينا وغزل المحلة .