الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

التشكيل الرسمي للمباراة المرتقبة بين غزل المحلة ولافيينا في دوري المحترفين

فريق غزل المحلة
فريق غزل المحلة

أعلن الكابتن أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لغزل المحلة تشكيل فريقه لمباراة لافيينا التي ستنطلق في الرابعة والنصف عصر اليوم بملعب غزل المحلة في الأسبوع الثامن لمجموعة الصعود في دوري المحترفين وجاء التشكيل على النحو التالي ..

حراسة المرمى.. محمود الحضري

خط الدفاع .. بسام وليد – أحمد كاستليو – عمرو الجزار – عبد الرحيم عموري

خط الوسط.. محمد جابر– محمود عبد العزيز – خالد الإخميمي - يحيى زكريا

خط الهجوم..عبده يحيى – أحمد رفعت ريفو.

ويجلس عى مقاعد البدلاء كلا من عمرو شعبان ومحمد حجازي ومحمد الكومي وكريم أشرف وأحمد مجدي وأحمد سالم ومحمود مسعد ورجب مارو .

كما أعلن أحمد صلاح المدير الفني لفريق لافيينا تشكيل فريقه للمباراة وبتكون من ..

حراسة المرمى.. برعي كاميني

خط الدفاع .. علاء سلامة – محمد جبس – خالد شيفو – محمود الحلواني

خط الوسط.. قاسم ربيع – أحمد سكولز- محمد أشرف – أديدا مولا 

خط الهجوم.. حازم أبوسنة – يوسف فهيد.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من زياد عسكر وكريم علاء وعبد الرحمن عبودة وعمر بركات وهشام نيمار وعمر عسلية وأوين وحازم مرسي ورضا الويشي .

ويحتل غزل المحلة المركز الثاني برصيد 46 نقطة ويتواجد لافيينا في المركز الثالث برصيد 45 نقطة لذلك المباراة هى الأقوى في الأسبوع الثامن لأنها آخر المواجهات المباشرة بين الفرق المتنافسة على المركزين الثاني والثالث والفائز سينعش آماله بقوة في الصعود للدوري الممتازأما الخاسر فقد يفقد كل آماله في المنافسة خاصة إذا فاز وادي دجلة وحرس الحدود على بتروجت وطنطا.

وحقق غزل المحلة انتصارين فقط في المرحلة النهائية وتعادل في آخر أربع مباريات مع السكة الحديد وبتروجت وحرس الحدود وراية، والتعادل لن يفيده اليوم وفي المقابل إذا نجح في الفوز سيقترب بقوة من العودة للدوري الممتاز.

وحقق لافيينا ثلاثة انتصارات في المرحلة النهائية وتعادل ثلاث مرات وخسر مرة واحدة وتعادل في آخر مباراتين مع السكة الحديد وحرس الحدود، والتعادل لن يفيده في حالة فوز وادي دجلة أو حرس الحدود.

دوري المحترفين زل المحلة لافيينا احمد عيد عبد الملك أحمد صلاح

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