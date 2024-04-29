الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. بتروجت يتقدم على وادى دجلة وطنطا يتعادل مع حرس الحدود

بتروجت
بتروجت

تقدم بتروجت على وادي دجلة بهدف سجله أحمد رضا في الشوط الأول من المباراة المقامة بملعب بتروسبوت في الأسبوع الثامن لمجموعة الصعيد في دوري المحترفين.

في الدقيقة السابعة مرر سامح إبراهيم كرة عرضية من ركلة حرة انقض عليها أحمد ر ضا وسددها برأسه داخل المرمى مسجلا هدف التقدم لبتروجت. 

هاجم وادي دجلة بعد الهدف ولاحت فرصة التعادل لمحمود دياسطي في الدقيقة 18 عندما تلقي كرة داخل منطقة الجزاء وسددها بجوار القائم الأيمن وتلقى أكرم عبدربه كرة عرضية من ركلة ركنية وسددها برأسه بجوار القائم الأيسر وسدد كاماتشو كرة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر. 

في الدقيقة 28 أطلق حامد حمدان لاعب بتروجت قذيفة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم ومرر أحمد ر ضا كرة لسامح إبراهيم الذي انفرد وسدد كرة قوية أنقذها عبدالكافي رجب حارس وادي دجلة ببراعة.

في الدقيقة 35 تهيأت الكرة أمام إسلام كانو داخل منطقة الجزاء لكنه أطاح بها بعيدا عن المرمى.. واحتسب الحكم نادر قمر الدولة خمس دقائق وقتا بدل ضائع. 

وفي طنطا انتهى الشوط الأول من مباراة طنطا وحرس الحدود بالتعادل بدون أهداف.

وفي الإسكندرية انتهى الشوط الأول من مباراة راية وبروكسي بالتعادل 1-1 وتقدم محمد السيد بهنسي لبروكسي في الدقيقة العاشرة وتعادل راية عن طريق محمد خالد.

وفي الإسماعيلية انتهى الشوط الأول من مباراة القناة والسكة الحديد بتقدم القناة بهدف سجله محمود البدري.

دوري المحترفين بتروجت وادي دجلة طنطا حرس الحدود

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