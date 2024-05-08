الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

حكام مباريات اليوم فى جولة حسم الصعود للممتاز فى دورى المحترفين

حمادة القلاوي يدير
حمادة القلاوي يدير مباراة غزل المحلة وبروكسي

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة أسماء الحكام الذين سيقومون بإدارة المباريات التي تقام اليوم الأربعاء، في الأسبوع الأخيرة لمجموعتي الصعود والهبوط في دوري المحترفين.

القلاوي يدير مباراة بروكسي وغزل المحلة 

ويدير الحكم حمادة القلاوي مباراة بروكسي وغزل المحلة بملعب بروكسي ويساعده هاني خيري وكريم مهيا ومعهم محمد طارق عبد الحكيم حكما رابعا.

ويدير الحكم مبروك نبيل مباراة حرس الحدود والقناة بملعب جهاز الرياضة العسكري بالقاهرة ويساعده سامي هلهل ومحمد أبورحاب ومعهم هيثم عثمان حكما رابعا.

ويتولى إدارة مباراة وادي دجلة وراية باستاد السلام الحكم حسام عزب ويساعده محمد القاضي ومحمد القراقصي ومعهم السيد عبيد حكما رابعا.

ويدير الحكم محمود رشدي مباراة لافيينا وطنطا بملعب الأسيوطي سبورت ويساعده هاني عبد الفتاح ومحمد مصطفي إسماعيل ومعهم عبد الكريم نصار حكما رابعا.

وفي مجموعة الهبوط يدير الحكم علاء صبري مباراة بترول أسيوط والنصر للتعدين بملعب بترول أسيوط ويساعده محمد مجدي السيد ومحمد صلاح مهران ومعهم أحمد عبد العال خلف حكما رابعا.

ويدير مباراة مكادي والنجوم بملعب خالد بشارة بالجونة الحكم محمود منصور ويساعده وليد حميد ووائل عاطف ومعهم مصطفى محمود حكما رابعا.

وأخيرا يدير الحكم محمد أحمد الشناوي مباراة أبوقير للأسمدة والاتصالات بملعب أبوقير للأسمدة بالإسكندرية ويساعده عماد فرج وأحمد خلف ومعهم محمد خالد عبد الفتاح حكما رابعا.

صراع الهبوط بين أسوان ودكرنس 

من ناحية أخرى تقام غدا "الخميس " أخرمباراتين في مجموعة الهبوط والتي يتحدد على ضوء نتيجتيهما الفريق السادس الهابط للقسم الثاني "ب" مع التعدين والمقاصة والنجوم ومكادي والجمهورية شبين حيث يلتقي مصر المقاصة مع دكرنس  والجمهورية شبين مع أسوان.

ويملك أسوان 35 نقطة مقابل 33 نقطة لفريق دكرنس ويبقي أسوان في حالة فوزه على الجمهورية شبين دون انتظار نتيجة مباراة دكرنس ومصر المقاصة.

ويبقي دكرنس في حالة فوزه على المقاصة بشرط هزيمة أسوان أمام الجمهورية شبين..وفي حالة فوز دكرنس وتعادل أسوان يتساوى الفريقان في رصيد 36 نقطة ويبقى أسوان لتفوقه في المواجهة المباشرة بين الفريقين بالفوز على دكرنسبهدف دون مقابل.

دوري المحترفين حمادة القلاوي غزل المحله دكرنس أسوان

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