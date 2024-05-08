غزل المحلة يهزم بروكسى ويعود للدورى الممتاز

بعد غياب موسم واحد عاد فريق غزل المحلة للدوري الممتاز بعد فوزه على بروكسي 3-1 في المباراة التي أقيمت بملعب بروكسي في الأسبوع الأخير لمجموعة الصعود بمسابقة دوري المحترفين؛ ليرتفع رصيد غزل المحلة إلى 52 ويحتل المركز الثاني .

انتهى الشوط الأول بتقدم غزل المحلة 2-1 وجاء الهدف الأول في الدقيقة 11 عندما مرر خالد الإخميمي كرة عرضية أخطأها محمد عامر عبدالعاطي مدافع بروكسي وتابعها عبدالرحيم عموري الظهير الأيمن المتفدم برأسه لداخل الشباك.

وتعادل بروكسي في الدقيقة 25 عندما مررمحمد حامد عبدالعاطي كرة عرضية من ركلة ركنية أبعدها عمرو شعبان لخارج منطقة الجزاء وقابلها محمد صبري بتسديدة مباشرة على الطاير.

وجاء الهدف الثاني لغزل المحلة في الدقيقة 43 عندما خطف محمد جابر الكرة من محمد باستن داخل منطقة الجزاء ومررها لبسام وليد الذي هيأها لأحمد رفعت ريفو فسددها قوية تخطت الحارس فرج شوقي، وأبعدها محمد باستن بيده قبل أن تدخل المرمى ليحتسب الحكم حمادة القلاوي ركلة جزاء، ويقوم بطرد محمد باستن وتصدى محمد جابر لركلة الجزاء، وسدد الكرة على يمين فرج شوقي مسجلا الهدف الثاني.

بداية الشوط الثاني كانت هادئة وسيطر غزل المحلة على مجريات اللعب مستغلا النقص العددي للاعبي بروكسي وفي الدقيقة 70 مرر رجب مارو الكرة داخل منطقة الجزاء لعموري الذي انفرد وسدد كرة قوية أبعدها حارس بروكسي إلى ركنية.

في الدقيقة 86 سجل عبده يحيى هدف غزل المحلة الثالث، عندما تلقى كرة عرضية من ركلة ركنية وسدده بكعب قدمه داخل المرمى.

وفي ملعب جهاز الرياضة العسكري تعادل حرس الحدود مع القناة دون أهداف في المباراة التي أدارها الحكم مبروك نبيل ليرتفع رصيد حرس الحدود إلى 49 نقطة، ويحتل المركز الثالث ويتأهل لدورة الترقي التي يشارك فيها أوائل مجموعات القسم الثاني.

وفي ملعب الأسيوطي سبورت فاز لافيينا على طنطا بهدفين نظيفين في المباراة التي أدارها الحكم محمود رشدي ليرتفع رصيد لافيينا إلى 48 نقطة.. جاء الهدفان في الشوط الثاني وسجلهما حازم مرسي وحازم أبوسنة في الدقيقتين 50 و54 .

وفي ستاد السلام تعادل وادي دجلة مع راية بهدف لكل منهما في المباراة التي أدارها الحكم حسام عزب.. انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني سجل عمرو جمعة هدف راية في الدقيقة 60 وتعادل أكرم عبد ربه لوادي دجلة في الدقيقة 80 .