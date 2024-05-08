الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الشوط الأول ..غزل المحلة يقترب من دوري الأضواء بالتقدم على بروكسي 2-1

فريق غزل المحلة
فريق غزل المحلة

انتهى الشوط الأول من مباراة غزل المحلة وبروكسي المقامة بملعب بروكسي في الأسبوع الأخير لمجموعة الصعود بمسابقة دوري المحترفين بتقدم غزل المحلة 2-1 ليقترب زعيم الفلاحين من الصعود للدوري الممتاز .

هاجم المحلة في بداية الشوط الأول لتسجيل هدف مبكر ونجح في تحقيق ما أراد في الدقيقة 11 عندما مرر خالد الإخميمي كرة عرضية أخطأها محمد عامر عبد العاطي مدافع بروكسي وتابعها عبد الرحيم عموري الظهير الأيمن المتفدم برأسه لداخل الشباك مسجلا الهدف الأول لغزل المحلة.

بعد الهدف دخل بروكسي أجواء المباراة ووصل لمرمى عمرو شعبان حارس غزل المحلة أكثر من مرة وفي الدقيقة 25 مررمحمد حامد عبد العاطي كرة عرضية من ركلة ركنية أبعدها عمرو شعبان لخارج منطقة الجزاء وقابها محمد صبري بتسديدة مباشرة على الطاير مسجلا هدف التعادل لبروكسي.

في الدقيقة 35 سدد أدهم أحمد كرة من خارج منطقة الجزاء أبعدها عمرو شعبان إلى ركنية ..وفي الدقيقة 40 انطلق عبده يحيى في الجانب الأيمن ودخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بجوار القائم الأيمن.

في الدقيقة 43 خطف محمد جابر الكرة من محمد باستن داخل منطقة الجزاء ومررها لبسام وليد الذي هيأها لأحمد رفعت ريفو فسددها قوية تخطت الحارس فرج شوقي وأبعدها محمد باستن بيده قبل أن تدخل المرمى ليحتسب الحكم حمادة القلاوي ركلة جزاء وقام بطرد محمد باستن وتصدى محمد جابر لركلة الجزاء وسدد الكرة على يمين فرج شوقي مسجلا الهدف الثاني لغزل المحلة لينتهي الشوط الأول بتقدم غزل المحلة 2-1 .

وفي ملعب جهاز الرياضة العسكري انتهى الشوط الأول من مباراة حرس الحدود والقناة بالتعادل بدون أهداف.

وفي ملعب الأسيوطي سبورت انتهى الشوط الاول من مباراة لافيينا وطنطا بالتعادل بدون أهداف .

وفي ستاد السلام انتهى الشوط الأول من مباراة وادي دجلة وراية بالتعادل السلبي.

دوري المحترفين غزل المحله بروكسي عمرو شعبان محمد جابر

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