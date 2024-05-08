وزير الرياضة يعلن عودة الجماهير ويكشف موقف "صلاح" من المعسكر القادم

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على عودة الجماهير إلى الملاعب المصرية بكامل طاقتها، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء نتيجة لتقييم دقيق ودراسة مستفيضة للوضع من قبل الجهات التنفيذية. وقدم الوزير شكره لوزارة الداخلية وكافة الجهات المعنية التي ساهمت في هذا القرار.

وأضاف صبحي، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة "صدى البلد"، أن الجهود المبذولة منذ عام 2019 في تنظيم حضور الجماهير وتطوير الاستادات قد أثمرت، وأن القانون الجديد للرياضة يتضمن عقوبات رادعة للمخالفين تصل إلى الغرامة والحبس، وأعرب عن أمله في أن تمر المباريات القادمة للمنتخب الوطني بسلام دون أي تجاوزات.

وتطرق الوزير إلى البنية التحتية الرياضية قائلًا: "نفخر بامتلاك استادات على مستوى عالمي، ونحرص على تطويرها وصيانتها باستمرار، ونسعى لتوفير بيئة ملائمة للأسر المصرية لتشجيع فرقها ومنتخبها الوطني"، وأشار إلى التأثير السلبي لغياب الجماهير على الأندية من النواحي الاقتصادية والفنية، مؤكدًا على أهمية الدعم الجماهيري للاعبين.

موقف صلاح

وفيما يتعلق بالنجم المصري محمد صلاح، شدد "صبحي" على وجود تواصل دائم معه ومع جميع المحترفين المصريين في الخارج، مؤكدًا أن صلاح سيكون حاضرًا في المعسكر القادم للمنتخب الوطني.

أولمبياد باريس

واختتم الوزير حديثه بالإشارة إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للاتحادات الرياضية، معلنًا عن تخصيص 512 مليون جنيه للإعداد لأولمبياد باريس، وأوضح أن هناك خطة استراتيجية موضوعة منذ عام 2018 لبناء الإنسان المصري، وأن عدد اللاعبين المتأهلين للأولمبياد قد بلغ حتى الآن 139 لاعبًا.