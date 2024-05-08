الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

وزير الرياضة يعلن عودة الجماهير ويكشف موقف "صلاح" من المعسكر القادم

وزير الرياضة ومحمد
وزير الرياضة ومحمد صلاح

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على عودة الجماهير إلى الملاعب المصرية بكامل طاقتها، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء نتيجة لتقييم دقيق ودراسة مستفيضة للوضع من قبل الجهات التنفيذية. وقدم الوزير شكره لوزارة الداخلية وكافة الجهات المعنية التي ساهمت في هذا القرار.

وأضاف صبحي، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة "صدى البلد"، أن الجهود المبذولة منذ عام 2019 في تنظيم حضور الجماهير وتطوير الاستادات قد أثمرت، وأن القانون الجديد للرياضة يتضمن عقوبات رادعة للمخالفين تصل إلى الغرامة والحبس، وأعرب عن أمله في أن تمر المباريات القادمة للمنتخب الوطني بسلام دون أي تجاوزات.

وتطرق الوزير إلى البنية التحتية الرياضية قائلًا: "نفخر بامتلاك استادات على مستوى عالمي، ونحرص على تطويرها وصيانتها باستمرار، ونسعى لتوفير بيئة ملائمة للأسر المصرية لتشجيع فرقها ومنتخبها الوطني"، وأشار إلى التأثير السلبي لغياب الجماهير على الأندية من النواحي الاقتصادية والفنية، مؤكدًا على أهمية الدعم الجماهيري للاعبين.

موقف صلاح

وفيما يتعلق بالنجم المصري محمد صلاح، شدد "صبحي" على وجود تواصل دائم معه ومع جميع المحترفين المصريين في الخارج، مؤكدًا أن صلاح سيكون حاضرًا في المعسكر القادم للمنتخب الوطني.

أولمبياد باريس

واختتم الوزير حديثه بالإشارة إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للاتحادات الرياضية، معلنًا عن تخصيص 512 مليون جنيه للإعداد لأولمبياد باريس، وأوضح أن هناك خطة استراتيجية موضوعة منذ عام 2018 لبناء الإنسان المصري، وأن عدد اللاعبين المتأهلين للأولمبياد قد بلغ حتى الآن 139 لاعبًا.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عودة الجماهير الجماهير الاعلامي احمد موسى حضور الجماهير الاستادات محمد صلاح المعسكر القادم للمنتخب اولمبياد باريس

الأكثر قراءة

عاجل.. قناة 13 الإسرائيلية: مصر تهدد بالتوقف عن مساعى الوساطة إذا لم تغير إسرائيل مواقفها

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

كارثة بمدرسة في فيصل.. معلمة تشوه وجه طالبة بمياه مغلية (صور)

عاجل| مصدر رفيع المستوى: جهود مصرية حثيثة للحفاظ على المسار التفاوضى حول هدنة غزة

المحلة بتفرح.. الغزل "يتخطّى بروكسى" ويصعد لدورى الأضواء (صور)

يسرا اللوزى تنعى وفاة والدة كريم عبدالعزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

لواء. محسن الفحام

الأزهر والقضية الفلسطينية

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

صور

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

محطة تل أبيب

المزيد

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة