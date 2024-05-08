أحمد موسى: الأمن القومي المصري راسخ والجيش يحرس الحدود بيقظة (فيديو)

شدد الإعلامي أحمد موسى، على ثقته الكاملة في القوات المسلحة المصرية وقدرتها على صون الأمن القومي للبلاد، مشيرًا إلى أن الجيش المصري يتواجد في كل مكان، مُحكمًا السيطرة على الحدود الوطنية.

وأوضح موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" الذي يُبث عبر قناة "صدى البلد"، أن هناك من يحاولون زعزعة استقرار الدولة والتشكيك في قيادتها وقواتها المسلحة، لكنه أكد أن الحدود المصرية تحظى بحماية مُشددة وأن الجيش يُراقب كل صغيرة وكبيرة، ولفت إلى أن الانتقادات التي توجهها جماعة الإخوان الإرهابية لزيادة تسليح القوات المسلحة لا تُقلل من دورها الفعال في حماية الأمن القومي.

وأضاف "موسى" أن العالم يُقدر ويعترف فقط بالدول القوية القادرة على الدفاع عن نفسها، مُشيرًا إلى أن مصر تلعب دورًا محوريًا في قضية فلسطين، وهو ما تُثبته الأحداث التاريخية والمعاصرة.