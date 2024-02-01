خالد الجندى: فى حالة العسر تقربوا إلى الله

قال الشيخ الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن أراد الله لك النصرى، ينصرك بأتفه الأسباب، مؤكدًا أن قميص يوسف كان سببا لنجاته 3 مرات، وكانت البطولة للقميص، حيث برأ الذئب من دم يوسف، وبرأ يوسف من امرأة العزيز، علاوة على أنه كان سببًا في شفاء يعقوب وعودة بصره إليه.

وأضاف خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الله إذا أراد تيسير الأمر جعل من نصرك حقيقة ودون حدوث معجزة، ما يجعلنا أمام امتحان "العسر واليسر".

وتابع: "نحن كمشايخ ندعو الله إلى إعادة ترتيب العلاقة مع الله، إعادة تطهير علاقتنا بالله، ومحاسبة أنفسنا، ومراقبة ذنوبنا، والعودة إلى الله".

من جانبه، قال الشيخ رمضان عبدالمعز، إن رحلة الإسراء والمعراج كانت بعد ضيق وحزن ألم بصدر النبي الشريف، وكأن الرحلة كانت جزاء صبره، لأنه كان صابرا محتسبا، ولم تهتز ثقته بالله وكرمه عز وجل".

