الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عاجل.. ما حقيقة ارتفاع تذاكر حفلات الأوبرا إلى 5000 جنيه؟

الأوبرا
الأوبرا

علق خالد داغر، رئيس دار الأوبرا، على الجدل الذي أثير بشأن أسعار تذاكر الأوبرا، مؤكدا أن هناك لبسًا فيما أثير في هذا الخصوص.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إن هناك عدة حفلات تُنظم في دار الأوبرا لم ترتفع أسعارها، مؤكدا أن حفلات "الموسيقى العربية"، تبدأ أسعارها من 45 جنيهًا.

وأضاف: "أقصى سعر لتذاكر حفلات دار الأوبرا يبلغ 250 جنيهًا، وهي الحفلات المميزة التي تحظى بإقبال شديد".

وعما أثير بشأن ارتفاع أسعار حفلات الأوبرا، أوضح أن هناك ارتفاعًا في أسعار بعض الحفلات التي يتم تنظيمها لفرقٍ من خارج دار الأوبرا، والتي تتكلف مبالغ كبيرة، مؤكدا أن أجور العازفين في هذه الفرق الفنية الخارجية، زادت بنسبة 300% خلال سنة واحدة.

وواصل: "منقدرش نجيبه بنفس الأجر، ومع ذلك دار الأوبرا تحمّلت الكثير من الارتفاعات في حين أن الزيادات لم تتخطَ 15%، ولو قارننا بالحفلات التي تقام داخل وخارج دار الأوبرا وعندنا نموذج لحفل ليلة أم كلثوم اللي أقصى سعر تذكرة فيها بيوصل لـ250 جنيها، في حين إن بنفس المطربين تتراوح تذاكر نفس الحفل خارج الأوبرا من 1200 وحتى 5000 جنيه".

والجدير بالذكر أن لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة درية شرف الدين، قد ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائبة فاطمة سليم، بشأن ما قيل إنه ارتفاع أسعار تذاكر حفلات الأوبرا.

 

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عاجل.. ما حقيقة ارتفاع تذاكر حفلات الأوبرا إلى 5000 جنيه؟

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