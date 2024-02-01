عاجل.. موعد انتهاء الموجة الباردة

الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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موعد انتهاء الموجة
موعد انتهاء الموجة الباردة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار تشهدها جمهورية مصر العربية منذ بداية الأسبوع.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن هناك انخفاضات شديدة في درجات الحرارة، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع تساقط حبات الثلج على بعض المناطق، نتيجة تأثرنا بالمنخفض القطبي.

وشدد على أن المواطن عليه أن يرتدي ملابس ثقيلة لو اضطر للخروج مساء، متابعا: "البالطو نخرجه من الدولاب، ونتغطى كويس خلال النوم حتى لا نتعرض لنزلات البرد".

ولفت إلى أن فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى مازالت قائمة، على أن تقل الأمطار وتصبح من متوسطة إلى خفيفة بعد غدٍ السبت.

وعن موعد تحسن الأحوال الجوية، تابع: "منتصف الأسبوع المقبل سترتفع درجات الحرارة بمعدل من درجتين لـ4 درجات، ونعود من جديد للأجواء الشتوية التقليدية".

الأرصاد الأحوال الجوية تحسن الأحوال الجوية درجات الحرارة موعد تحسن الأحوال الجوية

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