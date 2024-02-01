خالد الجندى: ليس منا من يستعدى الآخرين على دولته

حذر الشيخ الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من أمر يفعله الناس وأهل الشر بأوقات الأزمات التي تمر بها البلاد.

وأضاف خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "دي إم سي": "نافخ الكير وهو الذي يصطاد في الماي العكر، وإثارة المشاعر السلبية، مستشهدا بحديث رسول الله والذي جاء فيه (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا، أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ»).

وتابع: "وقياسا على الأمر، ليس منا من خبب مواطن على دولته، وهو الأمر الذي نحذر منه فلا مقبول الاستعداء بالآخرين على الدولة، فالأفضل هو التفكير في حلول للمشكلة بدلا من ذلك".

