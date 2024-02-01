لجنة السياسات النقدية.. موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة

يتساءل كثير من الناس وأصحاب المال والأعمال خلال الساعات القليلة الماضية عن موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة، وماذا سيحدث خلال هذه الاجتماعات التي يتم تحديد سعر الفائدة فيها؟.

موعد اجتماع البنك المركزي

وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس 1 فبراير 2024 اجتماعها الأول في عام 2024 لتحديد مصير سعر الفائدة.

حدد البنك المركزي المصري 8 اجتماعات سنوية سيتم عقدها خلال عام 2024، للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعاتها خلال هذا العام، علي ان يكون اول اجتماع لتحديد سعر الفائدة اليوم الخميس 1 فبراير 2024.

ورجح خبراء مصرفيون أن يتخذ البنك المركزي المصري اليوم قرارا بتثبيت سعر الفائدة وفق آخر اجتماع للجنة 21 ديسمبر الماضي بعد تراجع معدلات التضخم للعام الثالث علي التوالي لتصل إلى 34.2%.

مواعيد اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلال 2024

في حين ياتي ثاني اجتماعات اللجنة الخميس الأخير من شهر مارس الموافق 28 مارس 2024، يليه الاجتماع الثالث والمقرر له يوم الخميس 23 مايو 2024.

كما حدد البنك المركزي الاجتماع الرابع ليكون يوم الخميس 18 يوليو 2024، يليه الاجتماع الخامس والمقرر عقده يوم 5 سبتمبر فيما يشهد الاجتماع السادس يوم الخميس 17 أكتوبر 2024.

آخر اجتماع للبنك المركزي خلال 2024

في حين تقرر عقد الاجتماع السابع للجنة السياسات النقدية يوم الخميس 21 نوفمبر 2024 على أن يكون آخر اجتماع للجنة الاجتماع الثامن والأخير خلال عام 2024 ليكون يوم 26 ديسمبر 2024.

كان البنك المركزي المصري، قرر تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر اليوم الإثنين المقبل الموافق 1 يناير بمناسبة انتهاء رأس السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر 2023، على أن يستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال أخر اجتماعها في عام 2024، الخميس 21 ديسمبر الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.