الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"السياحة" تكشف أسباب كساء هرم منكاورع

كساء هرم منكاورع
كساء هرم منكاورع

علق أحمد عبيد، مساعد وزير السياحة والآثار، على قرار تشكيل لجنة لمراجعة مشروع ترميم هرم منكورع.

وقال أحمد عبيد، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى، إن الكسوة المتواجدة على الهرم حاليا هي الكسوة الأصلية المتبقية.
واسترسل أحمد عبيد، مساعد وزير السياحة والآثار: لم يحدث أي تغيير على شكل الهرم وهو على شكله منذ آلاف السنين، متابعا: الكساء الخارجي للهرم غير مكتمل.
وأضاف أحمد عبيد، مساعد وزير السياحة والآثار، أن كساء الهرم بدأ في التأكل نتيجة عوامل التعرية والتغيرات، مشددا على أنه لم يتم تجديد الهرم من قبل.

 

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