بعد إصابة الملك تشارلز بالسرطان.. ملوك وملكات تنحوا عن العرش بسبب حالتهم الصحية

أثار إعلان إصابة الملك تشارلز بالسرطان حالة من الجدل في الأوساط الملكية البريطانية، وسط تساؤلات عن احتمالية تنحيه عن العرش لابنه ولي العهد الأمير ويليام، نظرًا لوضعه الصحي.

تقول صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن البيان الصادر عن قصر باكنجهام لم يعط أي إشارة إلى أن الملك ينوي التنحي، ولكن أشار البيان إلى أنه يأمل في العودة إلى مهامه كاملة في المستقبل.

ولم تتنازل والدة تشارلز، الملكة إليزابيث الثانية، عن العرش رغم معاناتها الصحية في نهاية حياتها.

وكان آخر ملك بريطاني ترك العرش هو الملك إدوارد الثامن، ولكن ذلك كان لأسباب شخصية عندما قرر الزواج من الممثلة الأمريكية المطلقة واليس سيمبسون في عام 1936. وأثار زواج الملك إدوارد الثامن واليس سيمبسون حينها جدلًا واسعا، ومع ذلك هناك الكثير من الملوك تنحوا عن العرش بسبب وضعهم الصحي وتقدمهم في العمر.. إليكم أبرزهم!

مارجريت.. ملكة الدنمارك

أعلنت ملكة الدنمارك مارجريت الثانية تنحيها عن الحكم بعد 5 عقود من الحكم، في يناير الماضي، وسلمت العرش لابنها ولي العهد الأمير فريدريك، بسبب تدهور حالتها الصحية.

اليابان.. الإمبراطور أكيهيتو

تنحى إمبراطور اليابان الـ125 لمعاناته من مشاكل صحية، في 30 أبريل 2019 الموافق الذكرى الـ30 لتوليه الحكم، وسلّم الحكم لابنه الأمبراطور "ناروهيتو"، ويعد ذلك أول تنحٍ إمبراطوري عن العرش في اليابان.

إسبانيا.. الملك خوان كارلوس

تنحى الملك خوان كارلوس، عن العرش في 18 يونيو 2014، وكان يبلغ من العمر حينها 76 عامًا، وسلم العرش لابنه الذي أصبح الملك فيليب السادس.

هولندا.. الملكة بياتريكس

تنحت الملكة "بياتريكس" عن العرش عن عمر يناهز 75 عامًا في 30 أبريل 2013، وذلك بعد بقائها على العرش لمدة 30 عامًا، وسلمت الراية لابنها ويليام ألكسندر.

وقبل "بياتريكس" تنازلت والدتها "جوليانا" عن العرش في عيد ميلادها الحادي والسبعين، على غرار جدتها "فيلهلمينا" التي تنحت عن العرش في العام 1948، بعد استمرار حكمها 58 عامًا.

بلجيكا.. ألبرت الثاني

تنازل الملك ألبرت الثاني عن العرش عن عمر يناهز 79 عامًا في 2013، واختار تاريخ 21 يوليو ليوافق ذكرى العيد الوطني البلجيكي.