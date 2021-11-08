هل توريد الشفايف للمرأة حرام؟.. الإفتاء تحسم الجدل

من الوسائل الحديثة التي ظهرت على السطح في أدوات التجميل والتزيين للمرأة توريد الشفايف، وهو صبغ المرأة شفاهها بلونٍ للتزين، وكذلك بما يعرف "بتاتو الشفايف"، وهو عبارة عن رسم ظاهري على الطبقة الخارجية للجلد، بواسطة قلم مخصصٍ بحبرٍ خاصٍّ لونه أحمر أو وردي يظهر الشفتين باللون الطبيعي ولا يتسرَّب إلى أعماق البشرة، ويذهب مع مرور الوقت، حيث كثر السؤال عن حكمه الشرعي داخل جروبات الفتوى.

ونظرًا لكثرة الطلب عن حكمه الشرعي واختلاف رواد التواصل عليه، فقال البعض أنه جائز شرعًا، بينما حرمه البعض الأخر معللين ذلك بأنه اتباع لحضارات أخرى وليس من الإسلام في شئ.

دار الإفتاء حسمت الجدل حول هذا الأمر المثار بين الحلال والحرام من خلال فتوى أصدرتها.

حيث قالت الدار: إن تحمير المرأة شفتيها أو وضع ما يُسمَّى "بالتاتو" "توريد الشفايف" عليهما جائز شرعًا ما لم يكن فيه ضرر عليها أو منافاة للحشمة المتفقة مع العرف؛ لأنه يُعدُّ من ضمن الوجه، فيُلحق بالزينة الظاهرة التي يباح للمرأة كشفُها شرعًا.

طريقة التواصل مع دار الإفتاء

حددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر (107)، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.