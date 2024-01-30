الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أطعمة ومشروبات تقي الجسم من الجفاف في فصل الشتاء

الجفاف
الجفاف

تتزايد احتياجات الجسم للحفاظ على الترطيب في فصل الشتاء، حيث يمكن أن يؤدي الجو البارد والجاف إلى فقدان المياه بشكل أسرع.

وسنلقي الضوء على الأطعمة التي يمكن تضمينها في النظام الغذائي حتى يتجنب جسم الإنسان الجفاف في فصل الشتاء، وكيف يمكن أن يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في الحفاظ على التوازن المائي والصحة العامة خلال هذا الوقت البارد.

ونتيجة لذلك نستعرض أبرز الأطعمة التي تعمل على ترطيب الجسم والحفاظ عليه من الجفاف.

1- الخضروات الورقية:

 تحتوي السبانخ والكرنب والخس على نسبة عالية من الماء والعديد من العناصر الغذائية الهامة، مما يساهم في ترطيب الجسم وخاصة في فصل الشتاء.

2- الفواكه الطازجة:

 الفواكه مثل البطيخ والبرتقال والفراولة تحتوي على مياه وفيتامينات مفيدة للترطيب وتعزيز صحة الجلد.

3- الشوربات الحارة:

الحساء الساخن يمنح الجسم السوائل اللازمة ويساعد في الاحتفاظ بالحرارة في فصل الشتاء.

4- الزيوت الصحية:

  تضمن زيوت مثل زيت الزيتون وزيت اللوز الحفاظ على ترطيب البشرة وتقوية جهاز المناعة.

5- الأسماك الدهنية:

 تحتوي الأسماك مثل السلمون والتونة على أحماض دهنية أوميجا-3 التي تعزز الترطيب وتحمي البشرة من الجفاف لاسيما في فصل الشتاء.

6- الحبوب الكاملة:

 الأرز البني والشوفان يحتويان على الألياف والماء، مما يساعد في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم.

7- اللحوم الضأن:

ويُعتبر لحم الضأن مصدرًا جيدًا للبروتين والحديد، والذي يساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة.

8- المشروبات الساخنة:

 الشاي الأخضر والزنجبيل والقهوة بشكل معتدل يمكن أن تكون خيارات جيدة لتسخين الجسم وتوفير السوائل.

باختيار الأطعمة الصحية والغنية بالماء، يمكن للفرد تعزيز ترطيب الجسم ومقاومة التأثيرات الجفافية لا سيما التي تحدث في فصل الشتاء

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