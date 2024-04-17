برلمانى: من المسئول عن تأخير قانون الإيجار القديم فى مصر؟ (فيديو)

كشف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن آخر مستجدات مناقشة قانون الإيجار القديم والجدل حول تأخير إصداره، مؤكدًا أن لجنة الإسكان عقدت جلسة قبل حوالي شهر، وطلبت من الحكومة بيانات عن الوحدات الإيجارية والمغلقة في مصر.

وأشار شكري، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن قانون الإيجار القديم يجب أن يبدأ من الحكومة نظرًا لقدرتها على جمع البيانات وطرح الحلول، وأكد أن ملف الإيجار القديم يعد أمرًا شائكًا للغاية، حيث يتضرر طرفا الأزمة سواء كانوا مالكين أو مستأجرين.

وأكد وكيل لجنة الإسكان أهمية أن تصدر الحكومة قانون الإيجار القديم بعد دراسته ومناقشته جيدًا قبل أن يحيل إلى مجلس النواب، الذي سيدرس القانون من جميع جوانبه بما لا يشكل ظلمًا كبيرًا لأي طرف، وأشار إلى أنه حتى الآن لا يوجد قانون يمكن مناقشته في هذا الشأن.

وأخيرًا، دعا إلى ضرورة دراسة الحالات وإصدار القانون، مع إيجاد حلول لمن ليس لديهم بديل عن الشقق الإيجارية، وتحقيق العدل لأصحاب العقارات الذين لا يحققون أي مكاسب مادية، لذا يجب أن يكون هناك ميزان للاعتدال في القانون.