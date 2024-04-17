الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

برلمانى: من المسئول عن تأخير قانون الإيجار القديم فى مصر؟ (فيديو)

الإيجار القديم
الإيجار القديم

كشف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن آخر مستجدات مناقشة قانون الإيجار القديم والجدل حول تأخير إصداره، مؤكدًا أن لجنة الإسكان عقدت جلسة قبل حوالي شهر، وطلبت من الحكومة بيانات عن الوحدات الإيجارية والمغلقة في مصر.

وأشار شكري، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن قانون الإيجار القديم يجب أن يبدأ من الحكومة نظرًا لقدرتها على جمع البيانات وطرح الحلول، وأكد أن ملف الإيجار القديم يعد أمرًا شائكًا للغاية، حيث يتضرر طرفا الأزمة سواء كانوا مالكين أو مستأجرين.

وأكد وكيل لجنة الإسكان أهمية أن تصدر الحكومة قانون الإيجار القديم بعد دراسته ومناقشته جيدًا قبل أن يحيل إلى مجلس النواب، الذي سيدرس القانون من جميع جوانبه بما لا يشكل ظلمًا كبيرًا لأي طرف، وأشار إلى أنه حتى الآن لا يوجد قانون يمكن مناقشته في هذا الشأن.

وأخيرًا، دعا إلى ضرورة دراسة الحالات وإصدار القانون، مع إيجاد حلول لمن ليس لديهم بديل عن الشقق الإيجارية، وتحقيق العدل لأصحاب العقارات الذين لا يحققون أي مكاسب مادية، لذا يجب أن يكون هناك ميزان للاعتدال في القانون.

طارق شكري لجنة الإسكان مجلس النواب قانون الايجار الايجار القديم قانون الإيجار القديم الاسكان الوحدات الإيجارية عزة مصطفى صالة التحرير قناة صدى البلد ملف الإيجار القديم مستأجرين

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

"قفشتها في جيم مختلط".. اشتراك "بدون اتفاق" يورّط امراة مع زوجها

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

شعبة المخابز تُفجر مفاجأة عن سعر الخبز السياحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

نرمين يسر

الفيلم الذى عرض بعد ثلاثين عامًا من تاريخ إنتاجه

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخى وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين