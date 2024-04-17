متى يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص؟.. "متحدث العمل" يجيب

أكد عبدالوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل، تفاصيل تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، موضحًا أنه طبقًا لقرار المجلس القومي للأجور، يتم إلزام جميع الشركات والمنشآت العاملة في القطاع الخاص بتطبيق هذا القرار اعتبارًا من شهر مايو المقبل.

وأشار خضر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن حسن شحاتة، وزير العمل، كلف جميع الوكلاء والمفتشين بمتابعة تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والعمل بمقتضاه بداية من 1 مايو المقبل، وأكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الممتنعين عن تنفيذ القرار.

وأوضح متحدث وزارة العمل أن هناك بعض المنشآت مستثناة من تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور، وهي المشروعات متناهية الصغر، والمنشآت المتعثرة عن تطبيق القرار في الوقت الحالي، كما دعا جميع الشركات المتعثرة عن تطبيق القرار إلى التقدم بطلب استثناء من التطبيق قبل موعد أقصاه 15 مايو المقبل.