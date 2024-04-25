الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

قطع المياه عن مدينة نجع حمادى فى قنا 12 ساعة غدًا الجمعة

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في محافظة قنا، عن انقطاع مياه الشرب بمدينة نجع حمادي وقرية الدرب، غدًا الجمعة، لمدة 12 ساعة متواصلة، بسبب إحلال وتجديد محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية في المدينة.

وقال جمال حلمى النجمى، المتحدث الرسمي باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، إنه سيتم قطع المياه عن مدينة نجع حمادي وقرية الدرب، من الخامسة مساء غد الجمعة الموافق 26 من شهر أبريل الجاري، حتى الخامسة فجر يوم السبت المقبل.

وأضاف المتحدث الرسمي، إن الشركة تهيب بالمواطنين وأصحاب المخابز والمطاعم قاطنى المناطق المتأثرة بانقطاع المياه بتوفير احتياجاتهم الأساسية من المياه، خلال فترة العمل المذكورة ومحاولة عدم صرف كميات مياه كبيرة لعدم الضغط على محطات الصرف الصحى الفرعية والانتهاء من الأعمال فى التوقيت المخطط لها.

استقبال شكاوى المواطنين واستفساراتهم

وفي السياق ذاته، أكد المهندس محمود حسين، رئيس فرع شركة المياه بنجع حمادي، استقبال شكاوى المواطنين واستفساراتهم عبر الخط الساخن المخصص من الشركة، لافتًا إلى أن رجال الشركة لا يدخرون جهدًا من أجل مصلحة المواطنين وفقًا لتوجيهات المهندس رجب عرفة خليل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا.

صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بأنه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس تم تمويل 3288 مشروعًا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بإجمالي مبلغ 88 مليونًا و198ألفًا و587 جنيهًا من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وأضاف الداودي، أن المشروعات الممولة من الجهاز منها 27 مشروعًا صغيرًا بإجمالي تمويل 43 مليونًا و453 ألفًا و202 جنيه، وفرت 446 فرصة عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 1653 مشروعًا بتمويل قدره 44 مليونًا و745 ألفًا و385جنيهًا، وفرت 2842 فرصة عمل، مشيرًا إلى أنه يأتي ذلك في الوقت الذي تولى فيه الدولة اهتمامًا كبيرًا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية، وزيادة الإنتاج، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين.

قنا رئيس شركة مياه قنا شركة مياه قنا نجع حمادي محافظة قنا

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