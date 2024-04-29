الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تجار بورسعيد يخفضون أسعار الأسماك 50% (صور)

الأسماك
الأسماك

شهد سوق الأسماك الحضاري الجديد في محافظة بورسعيد، انخفاضا في أسعار الأسماك، اليوم، بنسب تجاوزت 50% في بعض أنواع الأسماك، وذلك في اليوم التالي لنجاح الاجتماع الذي دعت إليه الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، وبحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلين عن مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك، ومجلس شعبة الأسماك، برئاسة عبده رضوان، وعدد من الصيادين وأصحاب المزارع السمكية ومراكب الصيد، وتجار الجملة والتجزئة، وممثلين عن مبادرة مقاطعة شراء الأسماك.

وأقدم تجار الجملة على البيع بالتجزئة لأبناء بورسعيد داخل السوق بأسعار غير مسبوقة، حيث انخفض سعر كيلو السردين من 130 جنيه إلى 50 جنيه، وسعر الشبار الأبيض من 100 جنيه إلى 50 و60 جنيه حسب حجمه، والطوبار من 130 و150 جنيه إلى 60 و80 جنيه للكيلو حسب حجمه، وسمك دنيس بردويل انخفض من 250 إلى 150 جنيه للكيلو، والشخرم من 120 إلى 60 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار سمك البوري ما بين 60 إلى 90 جنيه حسب حجمه.

من جانبه، وجه رئيس الغرفة الشكر إلى شعبة الأسماك، وتجار بورسعيد على سرعة الاستجابة لنتائج اجتماع الأمس، مؤكدا أن الغرفة تتابع أسعار كافة السلع داخل الأسواق من خلال لجان مشكلة للقيام بجولات ميدانية مستمرة على الأسواق على مدار اليوم.

كما توجه بالشكر إلى أبناء بورسعيد على ثقتهم في الغرفة التجارية ببورسعيد والمظهر الوطني الحضاري الذي ظهروا عليه طوال فترة المقاطعة، وما أظهروه من ثقة ومشاعر طيبة عقب البيان الذي أصدرته الغرفة في نهاية اجتماع الأمس.

وجدد رئيس الغرفة تأكيده بأن يظل باب الغرفة التجارية ببورسعيد مفتوحا أمام تجار المدينة الباسلة وأبنائها.

الأسماك
الأسماك
الأسماك
الأسماك
الأسماك
الأسماك
الأسماك
الأسماك
الأسماك
الأسماك
الأسماك
الأسماك
الأسماك
الأسماك
الأسماك
الأسماك
الأسماك
الأسماك
الأسماك
الأسماك
الأسماك
الأسماك
الأسماك
الأسماك
الأسماك
الأسماك
بورسعيد الغرغة التجارية الأسماك مقاطعة اسعار الاسماك

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