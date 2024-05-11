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طلاب جامعة المنوفية يشاركون في منتدى الأزهر "اسمع واتكلم"

طلاب جامعة المنوفية
طلاب جامعة المنوفية

 شارك طلاب جامعة المنوفية في فعاليات النسخة الثالثة من منتدى الأزهر “اسمع واتكلم” لشباب الجامعات وتحت إشراف الدكتور ناصر عبد الباري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تحت رعاية الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية. 

وشهد الطلاب ووفد الجامعة، انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من منتدى “اسمع واتكلم”، الذي نظمه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، بمركز الأزهر للمؤتمرات في مدينة نصر، إنطلاقا ً من أهمية هذا الملتقى الذي أطلقه المرصد عام 2018م، بمشاركة شباب الجامعات والأكاديميين والمختصين والخبراء، لخلق حوار مفتوح وبنَّاء مع شباب الجامعات.

 الملتقيات الثقافية والعلمية

وأكد الدكتور أحمد القاصد، حرص الجامعة على إتاحة الفرصة لطلاب الجامعة للمشاركة في كل الملتقيات الثقافية والعلمية التي تساهم في تنمية قدرات الطلاب وصقل مواهبهم، حيث يهدف الملتقى إلى ترسيخ مبادئ الحوار واحترام الرأي الآخر بين شباب الجامعات، وإيجاد آليات تواصل فعالة  معهم  والإجابة على تساؤلاتهم في القضايا الدينية والاجتماعية وغيرها من القضايا، وخصوصا في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة وما نتج عنها من تحديات لمؤسسات الدولة وهيئاتها المختلفة وأفراد المجتمع بمختلف فئاته العمرية.

وأشار الدكتور ناصر عبد الباري، إلى أن الملتقى ناقش “المشاعروعلاقتها بالفكر المتطرف”، و"الهوية في عصر الذكاء الاصطناعي"، حيث تم مناقشة  المشاعر والهوية مع الطلاب بعيدًا عن الأساليب التقليدية للخروج بنتائج واقعية وقابلة للتنفيذ تعزز عملية تحصين الشباب وتقويمهم على الفكر المعتدل وحمايتهم من مخاطر الأفكار المضللة والانسلاخ من الهوية عبر الإنترنت ووسائلل التواصل الاجتماعي المختلفة، إلى جانب نشر التوعية الدينية والأخلاقية الصحيحة.

 

جامعة المنوفية جامعة الأزهر اسمع واتكلم طلاب جامعة المنوفية النسخة الثالثة من منتدى الأزهر

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