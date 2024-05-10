الجمعة 10 مايو 2024
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محافظات

محامي ضحايا مستريح المنوفية: جمع أكثر من 40 مليون جنيه.. وباع سيارة لأكثر من شخص

ضبط المتهم - آرشيفية
ضبط المتهم - آرشيفية

سادت حالة من الجدل بمحافظة المنوفية عقب ظهور مستريح "ميت خلف"، والذي جمع أكثر من 40 مليون جنيه من الأهالي، حسب ما أكده أحمد السبعاوي، محامي بعض الضحايا.

وقال السبعاوي، إن المتهم أوهم الجميع بأن هناك صفقة كبيرة للهواتف الذكية ستدر عائدا كبيرا، مشيرا إلى أن المبالغ حسب البلاغات المقدمة تخطت40 مليون جنيه، على حد قوله.

وأضاف السبعاوي لـ"الدستور"، أن المتهم كان يتمتع بسمعة طيبة، وهو ما يمنع العديد من الضحايا لعدم تقديم بلاغات اعتقادا منهم بأن هناك خطأ ما حدث، وسيعيد “المتهم” أموالهم إليهم، أو حتى قد تتدخل أسرته وتردها، مستطردا أن المتهم أوهم العملاء بدخوله في صفقة ضخمة لتجارة الهواتف الذكية من دولة الإمارات، سيبيعها مع استفادة بفارق عملة كبير.

ادعى محامي الضحايا أن مستريح المنوفية لم يكتف بالنصب على الأهالي في أموال فقط، بل باع سيارة ملاكي تخص أحد الأشخاص بعدة توكيلات لأكثر من شخص في وقت واحد، للحصول على أموال إضافية، واكتشف الضحايا “خدعة النصب” عليهم، إسناد قيامهم بأنها إجراءات التراخيص الخاصة بنفس السيارة.

وتمكنت مباحث مركز شرطة شبين الكوم بقيادة المقدم محمد المغربي رئيس المباحث من القبض على مستريح ميت خلف بعد تعقبه قبل سفره لتركيا والقادم القبض عليه من عقار كان يختبأ به في محافظة الجيزة، وعلى الفور تم إحالته إلى النيابة العامة التي اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

وتلقى اللواء عمرو روؤف، مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عبد الواحد، مدير المباحث الجنائية، يفيد القبض على المتهم “م، ع،ا”، يبلغ من العمر 34 عاما، والمقيم بقرية ميت خلف التابعة لمركز شبين الكوم، عقب تحرير عدة محاضر ضده.

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