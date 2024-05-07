باستثمارات 70 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يتابع الخطة الاستثمارية بأشمون

أكد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، على المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي الخاص بمشروعات الخطة الاستثمارية، للعمل على تذليل العقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة لسرعة إنهاء المشروعات.

وقال المحافظ إنه جار تنفيذ (16) مشروعا خدميا وتنمويا بنطاق مركز ومدينة أشمون وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023-2024ن بقيمة استثمارية 69 مليونا و819 ألف جنيه بمختلف قطاعات الطرق والنقل والكهرباء وتحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، في إطار خطة المحافظة بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

ففي قطاع الطرق والنقل، أوضح محافظ المنوفية أنه تم الانتهاء من رصف وتطوير شوارع كوم أوسيم بطول 650 مترا، والحبيني بطول 750 مترا، وطه حسين بطول 500 متر، وجار استكمال وإعادة رصف عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ومنها شارع محمد فريد بطول 540 مترا، وشارع بورسعيد بطول 1600 متر، ومتفرعات شارع سعد زغلول بطول 500 م، وشارع أبوزيد الشرقي بطول 550 مترا، فضلًا عن تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الجلاء بطول 800 متر، وتوريد وتركيب بلاط الإنترلوك بمقابر المسلمين وذلك كون قطاع الطرق أحد أهم مستهدفات التنمية المستدامة.

شراء وتوريد مهمات إنارة

وفي قطاع الكهرباء، أكد المحافظ أنه تم الانتهاء من كل المشروعات المستهدفة بالخطة، التي تضمنت شراء وتوريد مهمات إنارة، ومد وتدعيم الشوارع المستجدة بنطاق المركز والمدينة، ضمن أعمال منظومة الإنارة لتحسين الرؤية البصرية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف محافظ المنوفية، أنه جار الأعمال الإنشائية للسوق الحضارية والنموذجية الجديدة بمنطقة كفر زلابية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة وإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمحافظة، فضلًا عن توفير فرص عمل جادة للشباب والتشجيع علي ثقافة العمل الحر، وفيما يخص قطاع تحسين البيئة فقد تم الانتهاء من عمل صيانات كاملة لمعدات الحملة الميكانيكية لرفع كفاءة المعدات وتعظيم الاستفادة القصوى منها لضمان تأدية المهام على أكمل وجه، فضلا عن الانتهاء من تطوير وتجميل الممشي الجديد بالطريق الدائري لإضفاء مظهر جمالى وحضارى بالمنطقة كونها متنفسا لأهالي أشمون فضلا عن دوره في توفير فرص عمل للشباب.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقري بتكثيف المرور الميداني لمتابعة كل المشروعات المستهدفة بالخطة الاستثمارية، وتذليل كل العقبات للإسراع بمعدلات التنفيذ تحقيقًا للصالح العام.