إطلاق المرحلة الأولى من مشروع "صيدلي الرعاية" بوحدات المنوفية الصحية

قام فريق تفتيش الصيدلة الإِكلينيكية بمديرية الشئون الصحية، بقيادة الدكتورة سامية شحاته، بإستكمال المرحلة الأولى لتطبيق مشروع صيدلي الرعاية في الوحدات والمراكز الصحية.

يأتي ذلك في إطار خطة فريق تفتيش الصيدلة الإِكلينيكية بمديرية الشئون الصحية لعام 2024، للتوسع في تطبيق خدمة الصيدلة الإكلينيكية وتطبيق مشروع صيدلي الرعاية في الوحدات والمراكز الصحية بمحافظة المنوفية تحت إشراف الدكتور أحمد زكريا مدير عام إدارة الصيدلة، والدكتورة هند علي الفقي مدير إدارة التفتيش الصيدلي.

وبدأ الفريق بالمرور علي وحدات ومراكز المرحلة الأولي والتعريف بمهام صيدلي الرعاية والتدريب المبدئي علي إستخدام مواقع البحث العلمية المعتمدة.

ونظم الفريق اختبارً نظريًا لتقييم 81 صيدلي، إجتازه منهم 61 صيدلي، أجريت المقابلات الشخصية لهم خلال الفترة من 7 إلي 9 مايو الجاري.

وقام كل صيدلي بتقديم مشروع تطويري خاص بمهام صيدلي الرعاية تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تقديم تدريب نظري وعملي لتأهيل الصيادلة وسيتم متابعتهم بإستمرار لضمان كفاءتهم لأداء العمل.