الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رفع 29 ألف طن تراكمات قمامة خلال أبريل فى المنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن رفع ما يزيد على 29 ألف طن تراكمات قمامة يومية بالشوارع والميادين العامة وبنطاق المنشآت الحكومية والتعليمية والمستشفيات بمختلف أرجاء المحافظة خلال شهر أبريل الماضي، جاء ذلك وفقًا لتقرير وحدة المخلفات الصلبة بشأن نقل المخلفات والتراكمات من النقاط الوسيطة والمقالب العمومية إلى المدفن الصحي والتخلص منها بشكل آمن.

وأوضح مدير الإدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة أنه تم رفع 3 آلاف و48 طنًا من نواتج الهدم بنطاق حى شرق وغرب شبين الكوم، و5 آلاف و17 طن تراكمات قمامة من مقلب شبين الكوم، كما تم رفع 1430 طنًا من المخلفات بالوحدة المحلية بمركز ومدينة قويسنا، وكذا إزالة 3 آلاف و288 طن تراكمات قمامة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، و656 طنًا في بركة السبع.

رفع المخلفات فى المنوفية

وفي مركز ومدينة منوف، تم رفع 4 آلاف و590 طنًا، فيما تم الانتهاء من رفع 4 آلاف و990 طنًا من نواتج الهدم بمركز ومدينة تلا، بالإضافة إلى رفع 600 طن بمدينة سرس الليان، ومركز السادات 1814 طنًا، و4 آلاف و7 أطنان بنطاق مركز ومدينة أشمون.

وأكد محافظ المنوفية أهمية الارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقديم كل أوجه الدعم لقطاع تحسين البيئة والمخلفات الصلبة لإحداث نقلة نوعية بمستوى خدمات النظافة، مناشدًا جموع المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها حفاظًا على المظهر الحضاري لشوارع المحافظة. 

يأتي ذلك في ضوء حرص واهتمام القيادة السياسية بالنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

محافظ المنوفية محافظة المنوفية رفع ٢٩ الف طن قمامه نواتج هدم خلال شهر أبريل فقط

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