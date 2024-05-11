السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إزالة 303 حالات تعد ومتغير مكاني وبناء بدون ترخيص في المنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إزالة 303 حالةات تعد ومتغير مكاني ضمن أعمال المرحلة الثانية بالموجة الـ22 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وفقًا لتقرير إدارة الأزمات بالديوان العام، ضمن جهود الدولة المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف حفاظا على هيبة وحقوق الدولة.

وقال محافظ المنوفية إنه تم الانتهاء من أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة بالموجة ، حيث تم تنفيذ إزالة لـ 74 حالة تعدي علي أراضي أملاك الدولة " مباني" بمساحة إجمالية 2674م2، و83 حالة تعدي على الأراضي الزراعية ( أملاك دولة ) بمساحة 3 فدان و19 قيراط و21 سهم، فيما تم تنفيذ إزالة 35 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 3970م2، كما تم تنفيذ 95 متغير مكاني بمساحة إجمالية 8189 م، وإزالة 16 حالة بناء بدون ترخيص.

رصد أية تعديات جديدة تحدث بالمخالفة على الأراضي الزراعية

وشدد على رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي حماية الأراضي الزراعية بالمتابعة اليومية لرصد أية تعديات جديدة تحدث بالمخالفة على الأراضي الزراعية وتحرير محاضر التبوير لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات والإزالة الفورية في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية حفاظًا على حقوق ومقدرات الدولة، فضلًا عن المتابعة الدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية لرصد أية متغيرات بناء تحدث بالمخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين تحقيقًا للصالح العام.

محافظة المنوفية انتهاء المرحله الثالثه من الموجه ٢٢ محافظ المنوفية الموجة الـ٢٢ إزالة ٣٠٣ حالة تعدي

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