سعر الريال السعودي اليوم 27 أبريل 2024 مقابل الجنيه المصري منتصف التعاملات

زادت عمليات البحث من المواطنين خلال هذه الأيام عن سعر الريال السعودي اليوم السبت 27 أبريل 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة منتصف التعاملات مع اقتراب أداء مناسك الحج لذلك يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، كل ما تريد معرفته عن أسعار صرف الريال السعودي في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

شهد سعر الريال السعودي، استقرار ملحوظا، منتصف تعاملات اليوم السبت 27 أبريل 2024، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبنوك خلال يومي الجمعة والسبت، ليسجل بالبنك المركزي المصري نحو 12.75 للشراء ونحو 12.79 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك البركة اليوم السبت نحو 12.47 للشراء ونحو 12.78 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم السبت نحو 12.82 للشراء ونحو 12.85 للبيع.

سعر الريال في بنك مصر

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم السبت نحو 12.76 للشراء ونحو 12.78 للبيع.

سعر الريال في البنك الأهلي المصري

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم السبت نحو 12.75 للشراء ونحو 12.78 للبيع.

سعر الريال اليوم ببنك القاهرة

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم السبت نحو 12.62 للشراء 12.65 للبيع.

سعر الريال بالبنك التجاري الدولي

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم السبت نحو 12.70 للشراء ونحو 12.78 للبيع.

سعر الريال اليوم في مصر

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الإسكندرية اليوم السبت نحو 12.74 للشراء ونحو 12.78 للبيع.

سعر الريال مقابل الدولار

سجل الريال السعودي مقابل الدولار اليوم السبت 27 ابريل نحو 0.27 دولار أمريكي.

سعر الريال مقابل الليرة السوري

سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم السبت 27 أبريل 2024.

آليات وشروط حصول على الريال السعودي

حددت البنوك العاملة في مصر آليات وشروط حصول المسافرين على العملة السعودية، وتبدأ هذه الاشتراطات بأن يكون للمسافر حساب بنكي نشط قد مر عليه 6 أشهر، بالإضافة إلى تقديم الأوراق والمستندات التي تؤكد السفر خارج البلاد، مثل تذكرة الطيران وتأشيرة الدخول للأراضي السعودية وجواز السفر، ويقوم البنك بختم الجواز وإتاحة صرف 1500 ريال سعودي لكل مسافر بالسعر الرسمي للبنك بواقع 12.90 جنيه.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس الماضي رفع أسعار الفائدة نحو 600 نقطة أساس بنسبة 6% ليصل إلى 27.75%.

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